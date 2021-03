Nintendo Switch : une nouvelle version avec écran OLED de 7 pouces en 2021

La Nintendo Switch vient récemment de fêter ses quatre ans. Console désormais emblématique de la firme nippone, le produit est victime depuis quelques années de rumeurs annonçant l’arrivée d’un nouveau modèle. Le très sérieux journal Bloomberg vient ainsi en rajouter une couche avec de nouvelles informations à son propos.

Surnommée Super Switch ou encore Switch Pro, le nouveau produit préparait par Nintendo en impatiente plus d’un depuis plusieurs mois. Les rumeurs virevoltent ainsi sur internet à son sujet et de nouveaux détails de Bloomberg viennent aujourd’hui nous éclairer un peu plus sur l’arrivée d’une version avec écran OLED de 7 pouces, mais aussi une date de production et de sortie.

4K, OLED, écran plus grand, la prochaine Nintendo Switch a tout pour plaire

Selon Bloomberg, la nouvelle Nintendo Switch serait sur le point d’arriver. Des sources du média américain lui permettent ainsi d’annoncer que la console remplacerait son écran LCD par une dalle OLED rigide confectionnée par Samsung. Une entrée en production serait prévue par le constructeur sud-coréen en juin 2021. Un mois plus tard, la console commencerait à être assemblée.

Parmi les autres spécificités techniques précisées par le site, on apprend que l’écran serait plus grand. Auparavant de 6,2 pouces sur la Switch Classique et 5,3 pouces sur la Lite, l’écran de cette nouvelle Nintendo Switch attendrait les 7 pouces de diagonale.

Yashio Tamura, cofondateur du cabinet de consulting DSCC spécialisé dans les technologies d’écran, précise à Bloomberg « La dalle OLED consommera moins de batterie, offrira un contraste plus élevé et peut-être un temps de réponse plus rapide par rapport à l’écran LCD actuel de la Switch ».

Pour finir, nous apprenons que la résolution d’affichage de la console en mode portable serait toujours en 720p. Cependant, la nouvelle Nintendo Switch pourrait atteindre la résolution 4K sur téléviseur grâce à une nouvelle puce graphique.

