Nintendo Switch Pro : 4K, DLSS, prix… voici les dernières informations

Depuis quelques mois, Nintendo est sous le joug de nouvelles rumeurs autour de sa prochaine console. C’est aujourd’hui Bloomberg qui apporte des informations intéressantes sur les probables caractéristiques techniques (4K, DLSS…) de la Nintendo Switch Pro, mais aussi une première estimation de son prix.

La 4K à l’honneur sur la prochaine console Nintendo

Selon le nouveau rapport de Bloomberg, Nintendo équiperait sa Switch Pro avec un tout nouveau processeur conçu par Nvidia. Ce dernier aurait de meilleures performances et permettrait notamment à la console de profiter de la technologie DLSS. Pour rappel, cette dernière permet d’obtenir un meilleur rendu graphique grâce à l’intelligence artificielle. Un avantage conséquent étant donné que les rumeurs tendent vers une console pouvant afficher de la 4G en mode TV. Pour épauler ces nouveautés, la future Switch profiterait aussi davantage de mémoire vive. Le média vient aussi reconfirmer de récentes informations précédemment dévoilées comme la présence d’un écran OLED de 7 pouces.

D’après une autre récente rumeur, des jeux exclusifs seraient en cours de préparation pour cette Switch Pro. Nous avons aussi entendu dire que Nintendo avait demandé aux développeurs d’optimiser leurs jeux déjà disponible et à venir pour la future console.

Quel prix pour la Nintendo Switch Pro ?

Outre ces nouveautés techniques, les analystes interrogés par Bloomberg ont fait part d’un tarif pour la future console. Selon ces derniers, la Nintendo Switch Pro serait proposée à un prix de 349 et 399 dollars. Matthew Kanterman, analyste chez Bloomberg, souligne de son côté « un prix de 349,99 dollars rendrait la proposition plus attractive, mais je pense toujours que Nintendo peut susciter une forte demande même à 399,99 dollars« . La future console de Nintendo s’éloignerait ainsi du prix de la Xbox Series S (299 €) et se rapprocherait du tarif de la PS5 Digital Edition (399 €).

Même si toutes ces informations sont alléchantes, Nintendo reste malheureusement dans le silence à propos de cette tant attendue console. La patience sera donc de mise pour les joueurs. Il ne reste donc plus qu’à espérer que l’entreprise dévoile enfin ce produit lors d’évènements tels que l’E3 en juin ou pourquoi pas un Nintendo Direct.