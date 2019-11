Noël 2019 : Notre sélection de cadeaux pour Femme

Dans quelques jours seulement, Noël 2019 se fêtera ! Pour vous garantir une fête exceptionnelle, Le Café du Geek vous a confectionné des sélections de produits. Madame, Monsieur, vous retrouverez ici une liste de produits à offrir à nos dames pour ce Noël 2019. Restons dans l’esprit Tech’ évidemment avec des produits hors du commun.

Foreo Luna 3

Obtenez un nettoyage en profondeur grâce aux 8 000 pulsations par minute qui éliminent les impuretés, l’excès de sébum, les résidus de maquillage et les peaux mortes. L’application FOREO permet d’obtenir quatre techniques de massage du visage qui donnent à la peau un éclat incroyable. Testé et approuvé par notre équipe de Le Café de la Mode.

Dyson Airwrap

Avec des rouleaux pour boucler ou onduler et des brosses pour lisser ou donner du volume. Le Dyson Airwrap utilise l’effet Coanda pour coiffer les cheveux sans chaleur extrême. En associant l’humidité des cheveux avec un flux d’air puissant et une chaleur contrôlée, il peut coiffer et sécher les cheveux en même temps, sans chaleur extrême.

Chauffe-tasse USB Hot Cookie

Ce support électrique en forme de biscuit rond garde chaud aussi longtemps que souhaité n’importe quelle boisson contenue dans une tasse en céramique normaleou un verre. De plus, il n’est pas nécessaire de posséder un raccordement électrique externe. Il suffit simplement de placer la tasse ou le verre sur le support et de brancher le câble USB de l’appareil sur un PC ou un Mac.

Disponible à 14,95€ sur CadeauxFolies.

Écouteurs sans fil Ear Buds

Voici la nouvelle génération d’écouteurs ! Des écouteurs sans fil connectés à votre musique par bluetooth ! Terminé le fil qui s’emmêle dans votre sac ou qui vous étrangle à chaque fois que vous enlevez vos écouteurs. Aaah c’est beau la technologie quand même. Surtout quand vous pouvez choisir entre un design blanc immaculé ou rose gold.

Disponible à 29,95€ sur CadeauxFolies.

Instax mini LiPlay

L’Instax mini LiPlay ouvre le champ des possibles pour un Noël magique ! Ce nouvel Instax, à la fois appareil photo instantané mais aussi imprimante pour Smartphone, est le cadeau original et innovant à glisser sous le sapin pour combler l’être cher, la famille ou les amis. Sa fonction « Prise de vue à distance » a la capacité de déclencher l’obturateur à l’aide d’un smartphone sans toucher à l’appareil photo.

Liseuse Kobo Aura H2O

Plongez-vous dans une lecture passionnante dans votre bain ou au bord de la piscine en toute sérénité avec la liseuse Kobo H2O. La Kobo Aura H2O bénéficie de la protection qui la rend complètement étanche. La température de couleur s’ajuste en fonction du moment de la journée. De plus, la librairie numérique Kobo donne accès à plus de 5 millions de livres.

Kobo Aura H2O (Edition 2) liseuse étanche 6.8" Entièrement étanche grâce à la protection par HZO IPX8 – jusqu'à 60 minutes dans 2 mètres d'eau

Écran tactile Carta E-Ink 6,8 ", 265 ppp, qualité papier

Lelo SONA 2

Sans contact direct avec la peau, la nouvelle génération des vagues soniques de SONA 2 offre une stimulation clitoridienne rapide mais douce pour du plaisir à couper le souffle. De toutes nouvelles sensations pour un tout nouveau type d’orgasme. Une bouche plus douce, plus grande et plus profonde pour un plaisir parfait, interne comme externe.

Disponible au prix de 99€ sur le site Lelo.

DreaminZzz Hypnos

HYPNOS vous propose de respirer en suivant ses lumières pour s’endormir calmement après ce Noël 2019. Il vous apprend la cohérence cardiaque. Cet état favorise votre détente, votre relaxation et votre concentration. Il vous permet de favoriser votre endormissement en diminuant votre stress, mais peut aussi aider à se détendre au travail. D’ailleurs, retrouvez le test de la rédaction du masque Hypnos.