Noël 2019 : Notre sélection de cadeaux pour les Geeks

Dans quelques jours seulement, Noël 2019 se fêtera ! Pour vous garantir une fête exceptionnelle, Le Café du Geek vous a confectionné des sélections de produits. Gadgets, utiles ou de décoration, cette sélection de produits à destination des Geeks va en ravir plus d’un !

Batterie Externe Stormtrooper avec LED

Dès que votre smartphone commencera à montrer des signes de fatigue durant ce Noël 2019, et donc une batterie pratiquement vide, un stormtrooper, directement issu de l’univers de Star Wars viendra à sa rescousse. Branchez-le simplement à votre téléphone et sa puissance de feu de 5 000 mAh le rechargera en un temps record avec ses deux LED en forme d’yeux.

Disponible à 29,95€ sur CadeauxFolies.

Porte-smartphone Spyro avec câble de chargement

Contrairement aux dragons que nous voyons dans les séries télévisées récentes, qui sont tous des monstres redoutables et surdimensionnés, dans le jeu vidéo Spyro est un dragon plutôt sympa. En plus de tenir votre smartphone ou votre manette de jeu dans ses griffes, il les recharge à l’aide du câble de charge électrique fourni.

Disponible à 29,95€ sur CadeauxFolies.

Teknofun Lampe LED Pikachu

La lampe LED Pikachu de 25 cm et télécommandée est un produit original et de haute qualité. Elle diffuse une lumière LED avec une intensité fixe ou variable. Sans fil, elle fonctionne avec des piles 3xAAA (non incluses) et dispose d’un bouton on off ainsi que d’une télécommande, incluse.

Sphero Mini

Sphero Mini, un petit robot plein de ressources qui n’est pas plus gros qu’une balle de ping-pong et se pilote par application. Fastick est une nouvelle fonctionnalité rigolote qui permet de piloter la balle avec les expressions du visage. Le gadget parfait pour embêter son chat…

promo 21 Commentaires Sphero Mini Robot connecté interactif Bleu Drive: Drive Mini utilise différents modes avec l'application Sphero Mini - Joystick, Tilt, Slingshot ou Face Drive.

Face Drive: Face Drive est une nouvelle fonctionnalité hilarante qui utilise vos expressions faciales pour conduire la balle.

MyFit Solutions

La marque lyonnaise MyFit Solutions a répondu au problème des écouteurs qui ne restent pas en place lors d’une activité sportive en développant des embouts faits sur-mesure. Une solution qui s’adapte sur l’ensemble des écouteurs du marché, pour pouvoir les utiliser dans toutes les circonstances.

Disponible à partir de 59€ sur le site MyFit Solutions.

Mujjo Gants pour écran tactile

Développé en réponse à de nombreuses demandes de clients dans des climats plus froids. Une couche supplémentaire, faite de laine, sert d’isolant et de doublure, ce qui permet d’améliorer l’isolation. Une lanière en cuir avec bouton pression magnétique permet une fermeture à pression. Les points antidérapants offrent une adhérence maximale. Différentes paires sont disponibles sur le site Mujjo.

Lego A-Wing Starfighter de la Résistance

Ce vaisseau comprend de nombreux détails fascinants, tels que des fusils à ressort et un cockpit qui s’ouvre pour pouvoir installer Snap Wexley aux commandes, sous les ordres du lieutenant Connix. Les constructeurs peuvent à présent préparer une attaque contre le terrible Premier Ordre ou survoler une planète lointaine tout simplement.

Lampe de bureau pliable Aukey

Pas de bouton mais seulement un écran tactile, comme un miroir, pour régler le mode d’éclairage et la lampe. La qualité de fabrication, la sobriété, la possibilité de l’orienter donnent un produit conforme aux attentes. Avec des températures de couleur convenables et la lumière de différentes luminosités sans scintillement, la lampe Aukey peut minimiser les stimulations aux yeux et réduire efficacement la fatigue oculaire.