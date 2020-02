Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Samsung Galaxy S20, Google Chrome 80 et Poco X2. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Crosscall, Google Maps et Salto. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Crosscall dévoile ses nouveaux produits

L’entreprise française de smartphones spécialisée dans les produits résistants à des conditions extrêmes dévoile une toute nouvelle gamme. Du nom de Core, celle-ci se compose de plusieurs nouveaux smartphones ainsi que d’une tablette. On apprend aussi que la gamme d’accessoires X-Link va aussi se développer en conséquence. Découvrez plus d’informations sur ce sujet dans notre article dédié Crosscall Core : Des smartphones et une tablette bientôt sur vos bureaux.

Le service de streaming français Salto repoussé à la rentrée

Malgré une belle initiative des chaînes de télévision française pour contrecarrer les mastodontes que sont Netflix et Amazon Prime dans le monde du streaming, Salto prend du plomb dans l’aile. Initialement prévu pour mars 2020, le service de streaming orchestré par TF1, M6 et France Télévisions sera repoussé à septembre prochain. Ce retard de planning serait en partie dû par le lancement de Disney+ le 24 mars. En effet, affronter directement la plateforme américaine serait un pari risqué, signe d’un manque de confiance des dirigeants de Salto ?

Mais l’initiative Salto est-elle viable ? Car bien que l’idée soit intéressante, le fond laisse à désirer. Entre un lancement non prévu sur les box internet, une sortie sans cesse repoussée, Salto est-il une véritable solution pérenne pour combattre sérieusement Netflix et compagnie.

Google Maps change de look

Pour fêter son anniversaire, Google a déployé un relooking de son identité visuelle et application. On retrouve ainsi une nouvelle interface en 5 onglets, l’annonce de futures fonctionnalités et quelques corrections prévues par la firme de Mountain View. Découvrez-en plus dans notre article dédié L’application Google Maps fait peau neuve pour ses 15 ans !

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre projet vidéo d’actualité rapide sur Twitter et YouTube. On espère que les actualités du jour autour Crosscall, Google Maps et Salto. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !