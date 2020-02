Nouveautés Netflix de la semaine: Locke & Key, My Holo Love, Horse Girl…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 6 de 2020.*

Nouveautés Netflix – Semaine 6 (2020)

Séries

Type : fantastique

Avant toutes choses, cette série fantastique est issue des comics imaginés par Joe Hill, fils du célèbre écrivain Stephen King. Lock & Key raconte l’histoire de trois enfants se retrouvant dans la Key House après la mort de leur père. Accompagnés de leur mère, les membres de la famille vont découvrir des clés magiques pouvant être liées à la mort de leur père. Cependant, un mystérieux démon va s’éveiller et vouloir récupérer l’ensemble de celles-ci.

My Holo Love

Type : science-fiction, romantique

Dans un monde futuriste, une jeune femme solitaire va tomber éperdument amoureuse d’un hologramme ressemblant étrangement à son créateur. Cette mini série se concentrera donc sur l’amour entre humain et intelligence artificielle.

Qui A Tué Malcolm X ?

Type : documentaire

Plus de 55 ans après son assassinat, un activiste tente de découvrir la vérité sur la mort du célèbre militant Malcolm X.

Le Pharmacien

Type : documentaire

« Suite au décès de son fils, un pharmacien de Louisiane ne recule devant rien pour dénoncer la corruption endémique au cœur de la crise des opioïdes. » –Netflix

Films

Le mariage de Grand-Mère

Type : comédie

Une comédie familiale racontant le clash de cultures entre deux familles avant le mariage de grand-mère avec un jeune jardinier.

Horse Girl

Type : comédie dramatique

Sarah, une jeune femme amatrice d’art, de chevaux et de crimes surnaturels se retrouve bloquée entre ses rêves et la réalité. Celle-ci n’arrive plus à faire la différence entre ces deux mondes et à se souvenir des évènements récents.

The Coldest Game

Type : drame

1962, crise de Cuba, The Coldest Game raconte l’histoire d’une confrontation mémorable entre les Etats-Unis et l’URSS. Un américain mathématicien de génie est alors réquisitionné afin de jouer une partie d’échecs entre les deux nations. Un redoutable jeu d’espionnage meurtrier sera aussi de la partie.

Bon visionnage Netflix à tous et bon week-end !

*liste non exhaustive

