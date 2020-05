Nouveautés Netflix de la semaine: White Lines, Snowpiercer, Dérapages…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 20 de 2020*. Au programme: Get Out, The Eddy, Valeria et bien d’autres.

Nouveautés Netflix – Semaine 20 (2020)

Séries

La grande illusion de Juanquini

Don Juanquini exerce sa passion depuis des années, la magie. Cependant, on ne peut pas dire qu’il jouit d’un grand talent… C’est alors qu’un des narcotrafiquants les plus recherchés du pays décide de l’engager. Malheureusement, sa première représentation va faire littéralement disparaître quelqu’un. Une situation cocasse pour le magicien, mais surtout dangereuse pour lui et sa famille.

Le corps d’un DJ est retrouvé 20 ans après sa mystérieuse disparition à Ibiza. Sa sœur décide alors de retourner sur l’île afin de mener l’enquête jusqu’au bout de la nuit. White Lines est une série faite par le créateur de La Casa de Papel.

Procès Médiatiques

Les médias ont beaucoup de pouvoir dans l’opinion publique, mais pas que. En effet, Procès Médiatiques analyse l’impacte qu’ont eue les médias sur les verdicts de différents procès.

Gotham (saison 5)

Synopsis de la série : Si on vous dit Gotham City, le nom de Batman sera surement le premier que vous me citerez. Cependant, la série Gotham ne s’intéresse par à ce justicier-là. L’histoire se concentre sur le commissaire Gordon. Outre son ascension dans le milieu policier, on y découvre aussi l’histoire des différentes figures du crime telles que le Pingouin, l’Homme Mystère, le Joker et bien d’autres. La saison 5 signe la fin de cette série.

Blacklist (Saison 6)

Synopsis de la série : Un beau jour, le célèbre fugitif Raymond Reddington décide de se livrer aux autorités américaines. Mis sous cellule de haute sécurité, celui-ci ne demande qu’à voir une personne: Elizabeth Keen, une profileuse récemment recrutée par le FBI. La jeune femme et son équipe vont ainsi appréhender des criminels internationaux grâce à l’aide de Reddingon.

Snowpiercer

La terre n’est désormais plus qu’une planète recouverte de neige et de glace. La civilisation restante vit à l’intérieur du Transneige (Snowpiercer). Avec 1001 wagons et des milliers d’humains à son bord, le train arpente le globe sans relâche depuis plus de 7 ans. Après autant de temps, une guerre des classes va alors se déclencher entre pauvres et riches.

Dérapages

Après 7 annés de chômage parsemées de petits boulots, Alain, un homme de 57 ans, est retenu pour un poste de DRH. Très heureux, il se dit que sa vie va pouvoir ravoir un sens. Cependant, le processus d’embauche est des plus particulier : une fausse prise d’otage. Sa loyauté et sa résistance à la violence vont ainsi être mises à rude épreuve.

Films

The Wrong Missy

Tim croit avoir rencontré la femme de ses rêves. L’homme décide ainsi de l’inviter pour un week-end à Hawaï afin de lui en mettre plein les yeux. Malheureusement, celui-ci va découvrir juste avant le décollage qu’il a proposé cette escapade à une autre femme… Missy.

I Love You, Stupid !

Tout nouveau célibataire et chômeur, Marcos décide de réagir afin de devenir un homme dans l’air du temps. Pour ce faire, une amie d’enfance assez excentrique vient l’aider.

Have a Good Trip: un voyage psychédélique

Dans le documentaire Have a Good Trip, différentes célébrités racontent les expériences, bonnes comme mauvaises, qu’elles ont vécu lors de délires hallucinatoires (trips).

Mission Impossible: protocole fantôme

Toujours en compagnie de Tom Cruise, l’agence Mission impossible se voit impliquée dans un attentat terroriste du Kremlin. Ethan Hunt va ainsi essayer de blanchir la réputation de l’agence avec une toute nouvelle équipe.

Bon visionnage de séries ou films sur Netflix à tous !

*liste de nouveautés non exhaustive

