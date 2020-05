Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 18 de 2020*. Au programme: Mes premières fois, Mensonges et trahisons, Hollywood et bien d’autres.

Nouveautés Netflix – Semaine 18 (2020)

Séries

Type : comédie

Synopsis : Suite à plusieurs traumatismes, Devi ne désire qu’une chose, redorer son statut social au sein de son lycée. On y suit donc cette adolescente avide d’effacer les étiquettes de son passé pour atteindre la célébrité. Comme le nom de la série l’indique, la jeune adolescente souhaite faire de Paxton (joué par Darren Barnet), un lycéen populaire, sa première fois.

Hollywood

Type : drame

Synopsis : Hollywood prend place après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette période où les blancs sont stars sur le grand écran et la ségrégation raciale est de mise, des cinéastes ambitieux vont tout mettre en œuvre pour faire passer les afro-américains de personnages secondaires à principaux.

Into the Night

Type : drame

Synopsis : Au départ de l’aéroport de Bruxelles, un homme prend le contrôle d’un avion et prend aussi en otage les passagers. Son objectif, se diriger vers l’ouest pour fuir le soleil. Selon lui, un étrange phénomène cosmique serait en train de bouleverser l’équilibre du monde. D’aéroport en aéroport, des adeptes se joignent à cette épopée qui consiste à fuir un soleil tuant tout sur son passage.

Heureux… ou presque

Type : drame, comédie

Synopsis : Un animateur radio divorcé et père de deux enfants, tente de trouver sa voie. Tout concilier n’est pas facile, cependant l’homme va tout faire pour s’en donner la peine et les moyens. On n’en dit pas plus !

Films

Mensonges et trahisons

Type : thriller

Synopsis : Après la mort de son patient, Mr. Leonard Wellsley, Katie se voit léguer l’ensemble de sa fortune. Malheureusement, cet héritage n’est pas un simple cadeau. En effet, celui-ci entraine son couple dans une histoire sombre mêlant tromperie et meurtre.

Si tu savais

Type : comédie, romance

Synopsis : Ellie Chu est une jeune lycéenne un peu à part, car différente des autres. Durant sa scolarité, elle se fait de l’argent en rédigeant des dissertations pour ses camarades de classe. Un beau jour, elle fait la connaissance de Paul Munsky. Le jeune homme lui demande de l’aider à écrire des lettres d’amour à destination d’une fille. Cependant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ellie va tomber amoureuse de la fille que son nouvel ami tente de séduire.

Mrs Serial Killer

Type: drame

Synopsis : « Quand un médecin est emprisonné pour une série de meurtres troublants, sa femme commet un crime semblable pour prouver qu’il est innocent. » Netflix

Dune

Type : science-fiction

Synopsis : Produit par David Lynch en 1984, Dune se déroule en l’an 10191 dans un univers sous le règne de l’empereur Shaddam IV. Découvrant un peuple doté de pouvoirs magiques, celui-ci décide de l’exterminer. Cependant, un garçon se prénommant Paul survit à cette malheureuse extermination. Ainsi, le jeune homme livrera une guerre à l’empereur afin de libérer l’univers de cette menace.

Bon visionnage de séries ou films sur Netflix à tous !

*liste de nouveautés non exhaustive

