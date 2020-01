Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 2 de 2020.*

🍿 Découvrez les nouveautés Netflix de la semaine: Titan, Jusqu'à l'aube, AJ and the Queen…

📺 Bon visionnage à tous. pic.twitter.com/xOVgqtANRP — Bref – L'Actu (@bref_lactu) January 11, 2020

Nouveautés Netflix – Semaine 47

Séries

AJ And the Queen

Type : comédie

Ruby Red (aka Ru Paul), Drag Queen au cœur brisé, part en tournée à travers l’Amérique pour tenter de renflouer ses dettes. Celle-ci rencontrera en cours de route une jeune clandestine de 10 ans qu’elle prendra sous son aile.

Medical Police

Type : comédie

Sao Paulo, Brésil, des biologistes découvrent un virus menaçant la civilisation dans un hôpital. Deux médecins américains y seront mutés afin de trouver un remède et les auteurs de ce complot.

Type : horreur / télé-réalité

Des humoristes français se retrouvent une nuit dans des lieux hantés. Chaque épisode de la série regroupera 3 compères qui devront affronter leurs peurs entre piège et défis.

Titan (saison 2)

Type : fantastique / action

Robin , alias Dick Grayson, sort de l’ombre de Batman en créant un groupe de superhéros.

Scissor Seven

Type : animé

Afin de retrouver la mémoire, un jeune homme mi-coiffeur mi-assassin se retrouve dans une guerre de pouvoir entre plusieurs factions.

Cheers

Type : documentaire

La mini série documentaire suit l’équipe de Cheerleaders de l’université de Navarro lors de leur quête pour le titre national.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

N’hésitez pas à nous dire en commentaire les programmes que vous avez regardés en cette fin de semaine !

Les nouveautés Netflix de la semaine dernière juste ici !