Nouveautés Netflix de la semaine : Dans les Bois, Curon, Da 5 Bloods..

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés de cette semaine 24 de 2020*. Au programme: Dans les Bois, Curon, Reality Z, Da 5 Bloods, 50 nuances plus sombres…

🎬 Nouvelles séries

Dans les bois

Été 1994, plusieurs jeunes profitent de leur camp de vacance dans les bois environnants. Cependant, deux d’entre eux ne vont jamais en revenir et deux autres vont être retrouvés morts. 25 ans plus tard, des ossements humains y sont découverts. Un espoir va ainsi renaitre pour un procureur ayant perdu sa sœur lors de cette nuit là.

Curon

Curon est la nouvelle série horrifique made in Netflix. Après 17 ans d’absence, une femme retourne dans sa ville natale accompagnée de ses deux enfants. Ceux-ci ne vont cependant pas être les bienvenus dans le village que ce soit auprès des habitants ou de leur grand-père. Après une adaptation difficile à cette nouvelle vie rustique, la mère des jeunes ados disparait.

Reality Z est une série de zombies Netflix prenant place à Rio de Janeiro. Coincés dans un studio, des acteurs de téléréalité vont devoir y affronter cette pandémie des plus violente et sanglante.

🎥 Nouveaux films Netflix

Da 5 Bloods : Frères de sang

Réalisé par Spike Lee, le film Netflix Da 5 Bloods raconte la vie de quatre vétérans afro-américains de retour au Vietnam. La raison de leur voyage n’ est pas anodine, ils souhaitent retrouver le corps de leur chef, mais surtout des lingots d’or qu’ils avaient enfouis.

Bleed for This

Bleed for This suit la vie tourmentée d’un boxeur au summum de son art, malheureusement victime d’un accident. Les médecins lui annoncent qu’il ne pourra plus jamais boxer. Il se tournera malgré tout vers l’entraineur Kevin Rooney afin de retourner sur le ring.

Cinquante nuances plus sombres

Bon on va pas vous faire par le topo, Cinquante nuances plus sombres est la suite de Cinquante nuances de Grey. Les films sont issu d’une trilogie de roman érotico-romantique racontant l’histoire d’amour entre Christian Grey et Anastasia Steele.

Bon visionnage de séries ou films sur Netflix à tous !

*liste de nouveautés non exhaustive

Découvrez d’autres contenus disponibles sur Netflix