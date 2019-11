Nouveautés Netflix de la semaine: Mortel, Alta Mar, L’Alchimie de Noël…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 47 de 2019.*

Les nouveautés Netflix – Semaine 47

Séries

Deux lycéens gagnent des pouvoirs surnaturels après avoir conclu un pacte avec une entité mystérieuse. Leur objectif, retrouver le frère de l’un d’entre eux.

Dolly Parton’s revient sur ces plus grands succès et dévoile quelques anecdotes et souvenirs autour de ceux-ci.

Deux sœurs inséparables embarquent sur un paquebot de luxe reliant l’Espagne au Brésil. Peu grès, mal grès, celles-ci se retrouvent finalement à enquêter sur différents faits et meurtres étranges sur le navire.

« Partout dans le monde, des policiers et des trafiquants de drogue sont au coude à coude et doivent jouer au plus malin. » (Netflix)

Un tout nouvel ange créé par dieu décide d’enfreindre les règles saintes en se mêlant aux êtres humains.

Films

Un preux chevalier du 14e siècle se retrouve comme par magie dans le monde d’aujourd’hui. Aussitôt arrivé, l’homme va rencontrer une prof de science et en tomber amoureux.

« Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et préserver l’avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a changé de visage. » (Allociné)

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

