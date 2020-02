Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 5 de 2020.*

Nouveautés Netflix – Semaine 5 (2020)

Séries

Intimidation

Type : drame, thriller

Quand une inconnue révèle à Adam Price un terrible secret sur sa femme, celui-ci se retrouve happé dans une énigme interminable autour de celle-ci et son mensonge.

Ragnarok

Type : action, aventure

Ragnarök est un mix du monde de nos jours et de la mythologie nordique. Le nom de la série renvoie à la fin des temps pour l’humanité et donc au combat entre dieux, monstres, géants et hommes. La série parle de Magne, un adolescent fraichement installé à Edda. Celui-ci va rapidement découvrir qu’il possède des pouvoirs et être confronté à des entités maléfiques.

Bojack Horseman – Saison 6, Partie 2

Type : comédie, drame, animation

Cette série suit la vie de BoJack, un étalon star des années 1990 alcoolique et déprimé. L’histoire se déroule à Los Angeles dans un monde où animaux et humain co-existent et où BoJack essaie tant bien que mal de redorer sa célébrité d’antan.

I Am A Killer (Saison 2)

Type : documentaire

Des prisonniers américains condamnés à vie racontent leur histoire. Un compte rendu brut donnant un aperçu sur leur point de vue avant et pendant leurs crimes.

Vikings (saison 1-5)

Type : aventure, drame, historique

Suivez les exploits de Ragnar Lothbrok, un jeune guerrier viking à la recherche de pouvoir et de nouvelles terres à conquérir.

La Terre, La Nuit

Type : documentaire

On a souvent l’habitude de voir des documentaires de jours. Cette série se concentre comme vous vous en doutez sur la splendeur de la nature terrienne à travers les douceurs de la nuit.

Next In Fashion

Type : téléréalité

Un concours avec des créateurs de mode du monde entier avec comme but de remporter 250 000 $ et une opportunité de vendre leurs créations sur l’un des plus grands sites de prêt-à-porter.

Films

Uncut Gems

Type : thriller

Hower Ratner, un bijoutier installé dans le « Diamond District » à New York est le mix entre un entrepreneur de talent et joueur compulsif. Criblé de dettes, l’homme tente le tout pour le tout lorsqu’il reçoit une pierre précieuse illégale et convoitée toute droite venue d’Ethiopie.

7 films Ghibli

Type : animation

Annoncé la semaine dernière, Netflix va accueillir plus de 21 films du studio d’animation japonais Ghibli. Le déploiement se fera en trois phases de 7 films, une le 1er février, une le 1er mars et la dernière le 1er avril. Voici la liste des premiers arrivants :

Mon Voisin Totoro

Le Château Dans Le Ciel

Porco Rosso

Kiki La Petite Sorcière

Je peux entendre l’océan

Souvenirs goutte à goutte

Les Contes de Terremer

Moonlight

Type : drame

Découvrez la vie de Chiron, un Afro-Américain homosexuel de Miami. Suivez-le durant 3 périodes cruciales de sa vie entre amitié, famille meurtrie et harcèlement.

Bon visionnage Netflix à tous et bon week-end !

*liste non exhaustive

Les nouveautés Netflix des semaines précédentes justes ici