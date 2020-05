Nouveautés Netflix de la semaine: The Eddy, Valeria, Get Out…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 19 de 2020*. Au programme: Get Out, The Eddy, Valeria et bien d’autres.

Nouveautés Netflix – Semaine 19 (2020)

Séries

Synopsis : Elliot décide de quitter New York pour Paris afin de réaliser son rêve, monter une boite de jazz du nom de The Eddy. Les débuts sont plutôt bons, mais entre problèmes d’argent et gestion de groupes musicaux, les galères arrivent rapidement.

Dead to Me (saison 2)

Synopsis de la saison 1 : Après avoir perdu son mari, tué par un chauffard, Jen part à la recherche de celui-ci. Entre temps, la jeune veuve va se lier d’amitié avec une femme excentrique cachant un lourd secret.

Valeria

Synopsis : Pour faire rapide, Valeria est une écrivaine en manque d’inspiration artistique et à la ramasse au niveau sentimental. En plus de cela, trois de ses meilleures amies ne sont pas au mieux de leur forme. On vous laisse donc imaginer ce que cela peut donner: un zeste de Sex and the City à la sauce espagnole.

Workin’ Moms (saison 4)

Synopsis : Après la naissance d’un enfant, tout change. C’est en tout cas ce que va nous montrer Workin’ Moms. Cette série suit le quotidien de plusieurs femmes, retrouvant une vie plus ou moins normale après avoir accouché.

Tables avec vue (saison 2)

Synopsis : Partout dans le monde, il y a des restaurants qui profitent d’une vue magnifique. Cependant, certains propriétaires subissent des situations de fragilité financière mettant en péril la vie de leur établissement. Trois experts de la cuisine, mais aussi du design vont alors tenter de sauver ces restaurants hors du commun.

Les mécanos de Rust Valley (saison 4)

Synopsis : Les passionnés de vieilles automobiles vont se régaler. Mike, Avery et son fils Connor ne reculent devient rien pour restaurer d’anciennes voitures. Des travaux et un savoir-faire incroyable leur permettent de réaliser des miracles au niveau de la mécanique et des carrosseries.

Films

18 cadeaux (18 Presents)

Synopsis : En phase terminale d’un cancer, une femme enceinte décide de léguer 18 cadeaux à son enfant. A chacun de ses anniversaires, celle-ci en recevra un jusqu’à atteindre l’age adulte. Un drame italien plein d’émotions.

Get Out

Synopsis : Get Out est l’un des meilleurs thrillers horrifiques de ces dernières années. On suit dans ce film Chris et sa copine Rose. La jeune femme l’invite dans sa résidence familiale afin de le présenter à ses parents. Cependant, loin de la ville, les mentalités changent. Chris va ainsi rapidement se rendre compte de l’horreur dont sont capables sa belle famille et les habitants environnants.

Bon visionnage de séries ou films sur Netflix à tous !

*liste de nouveautés non exhaustive

Découvrez d’autres contenus disponibles sur Netflix