Nouvelle offre 80 Go pour 13,99€ chez B&You, une belle riposte à Sosh

La bataille continue pour les opérateurs mobiles durant cette période de confinement. C’est au tour Bouygues Telecom d’en remettre une couche avec B&You. L’opérateur réajuste en effet son forfait mobile 80 Go sans engagement au prix de 13,99€.

Forfait mobile 80 Go pour 13,99€ par mois chez B&You

Il y a environ une semaine, la nouvelle offre 75 Go de B&You faisait son apparition. Aujourd’hui, celle-ci se complète de 5 Go supplémentaires afin de s’aligner notamment au forfait mobile 80 Go de Sosh. L’opérateur planche donc ici sur un prix de 13,99€, soit 1€ de moins que son concurrent.

Au programme de ce forfait mobile, on retrouve bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis/vers la France métropolitaine et les DOM. Au niveau de votre enveloppe d’internet mobile, celle-ci s’élève à 80 Go en France métropolitaine et 10 Go en Europe et dans les DOM par mois. Petit ajout non négligeable, 3 mois d’abonnement Spotify Premium vous sont offerts.

Rappel: 10€ de frais supplémentaire vous seront facturé pour l’envoi de la carte SIM suite à la souscription à une nouveau forfait mobile. Vous pouvez garder votre numéro même en changeant d’opérateur. Pour cela, il vous faudra votre numéro RIO, obtenable en appelant le 3719.

