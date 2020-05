NRJ Mobile propose un forfait mobile 30 Go à 10€/mois à vie

La surenchère des offres mobiles continue en cette fin de période de confinement. C’est ainsi au tour de NRJ Mobile de proposer un nouveau forfait mobile 30 Go. Point positif, son prix est de 10€ par mois à vie.

Forfait mobile 30 Go à 10€ par mois même après un an

En cette fin de confinement, les opérateurs mobiles semblent se concentrer sur leurs offres à 10€. Après Free et ses 60 Go pour 8,99€ ou CDiscount à 9,99€, c’est autour de NRJ Mobile de proposer une offre attractive dans cette tranche de prix.

Même si les concurrents précédemment cités proposent une enveloppe de données supérieure à NRJ Mobile, ceux-ci doublent en prix au bout d’un an. Le forfait mobile 30 Go a en effet comme avantage de garder son prix de 9,99€ par mois à vie (au lieu de 12€ par mois). Cette quantité de données mobiles sera amplement suffisante pour les consommateurs raisonnables d’internet.

Sans engagement, le forfait mobile dispose des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. 3 Go de données mobiles sont aussi disponibles à l’étranger. Ce forfait en série limitée est disponible jusqu’au 11 mai. En plus de cette offre, l’opérateur propose aussi un smartphone gratuit (Xiaomi Redmi Note 8T) avec un forfait 60 Go pour 17,99€ par mois (offre sous engagement de 24 mois).

Pour rappel, NRJ Mobile est un opérateur mobile virtuel passant par le réseau d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Ainsi, un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la qualité de votre couverture réseau.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription à un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Sachez que vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel. Pour cela, Il vous suffit ide renseigner votre numéro RIO lors de la souscription. Appelez le 3179 pour connaître ce numéro.