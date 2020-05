NRJ Mobile lance un forfait mobile 200 Go pour 10€ – French Days

Si 100 Go de données ne vous suffisent pas, NRJ Mobile a la solution pour vous. À l’occasion des French Days, l’opérateur lance une offre choc à 9,99€ par mois pour 200 Go. Découvrez le forfait mobile en détail ci-dessous.

NRJ Mobile propose un forfait avec 200 Go de données pour seulement 10 euros !

Les French Days battent déjà leur plein en ce premier jour. NRJ Mobile vient d’ailleurs de lancer une offre survitaminée. En effet, l’entreprise propose un forfait mobile avec 200 Go d’internet pour 10 euros par mois. Une quantité de données astronomique qui pourra très très très largement subvenir à vos besoins sur téléphone. Vous pourrez ainsi visionner longuement du contenu vidéo ou partager votre connexion internet sans crainte.

Outre cet argument de vente colossale par rapport à ses concurrents, l’opérateur propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. 5 Go de données mobiles à l’étranger vont seront en plus de cela attribué dans ce forfait mobile. Sans engagement, l’offre NRJ Mobile est à 9,99€ par mois pendant 6 mois, puis passe à 24,99€ par mois.

Pour rappel, NRJ Mobile utilise le réseau Orange, Bouygues Telecom et SFR. Ainsi, un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la qualité de votre couverture réseau.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

