NRJ Mobile propose un forfait mobile 40 Go pour seulement 4,99 euros

Besoin de faire des économies sans sacrifier vos données mobiles ? NRJ Mobile propose jusqu’au 1er juin un forfait mobile 40 Go de données mobiles pour 4,99 euros par mois.

Un forfait mobile 40 Go pour seulement 4,99 euros par mois

Même après le confinement, les opérateurs continent à jouer les promotions. Après CDiscount et son offre 30 Go pour 3,99€, NRJ Mobiles lance un forfait mobile 40 Go pour 4,99 euros par mois.

Comme énoncé précédemment, ce forfait mobile NRJ dispose de 40 Go de données mobiles. Une quantité largement suffisante pour de la consommation classique sans trop de contenu vidéo. On vous conseille donc de privilégier le streaming pour regarder de longues vidéos en HD. La triade appels, SMS et MMS illimités est de mise en France métropolitaine et en Europe/DOM. Le forfait mobile dispose aussi d’une enveloppe de 10 Go d’internet à l’étranger. Le prix de cette série limitée est de 4,99 euros par mois pendant 6 mois. Après cette période, le forfait passera à 13,99€. Cette offre promotionnelle est disponible jusqu’au 1er juin.

Si vous souhaitez changer de smartphone, sachez que l’opérateur propose un Samsung Galaxy A10 gratuitement pour la souscription à un forfait mobile 60 Go pour 17,99€ par mois pendant 2 ans.

Pour rappel, NRJ Mobile utilise le réseau Orange, Bouygues Telecom et SFR. Ainsi, un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la qualité de votre couverture réseau.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

