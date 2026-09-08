Nvidia rachète la plateforme Hugging Face pour près de 13 milliards de dollars

Le géant des puces électroniques Nvidia franchit une étape historique dans le secteur de l’intelligence artificielle. En effet, l’entreprise dirigée par Jensen Huang annonce l’acquisition de Hugging Face pour un montant total de 12,93 milliards de dollars. Cette transaction majeure combine ainsi le leader mondial du matériel informatique spécialisé avec le premier espace d’hébergement pour modèles open source.

Hugging Face : le carrefour incontournable de la communauté IA

Fondée par des entrepreneurs français, Hugging Face est souvent comparée à un GitHub dédié à l’intelligence artificielle. La plateforme réunit actuellement plus de 18 millions de développeurs et de chercheurs. De plus, elle rassemble environ trois millions de modèles, un million d’applications et plus de 500 000 jeux de données. Aujourd’hui, plus de 200 000 entreprises exploitent ces ressources gratuites pour concevoir et tester leurs propres technologies.

L’accord de rachat consolide les liens stratégiques entre les deux acteurs. Pour rappel, Nvidia figure déjà parmi les contributeurs les plus actifs sur le site, avec 500 modèles et 250 jeux de données mis à disposition gratuitement.

L’engagement d’une plateforme ouverte à tout l’écosystème

Nvidia s’engage à préserver l’indépendance de Hugging Face. Par conséquent, les développeurs conservent une liberté totale d’utilisation. Par ailleurs, l’usage des puces ou des services Nvidia n’est absolument pas obligatoire pour publier ou exécuter un modèle. La plateforme continuera donc de fonctionner en toute neutralité. Elle accepte ég alement l’intégralité des matériels concurrents, des processeurs et des infrastructures cloud tierces.

Cette neutralité rejoint des initiatives globales de protection des infrastructures technologiques. À l’image du projet Open Secure AI Alliance réunissant Nvidia, Microsoft, Dell et SpaceX, la consolidation des réseaux de développement participe au renforcement des écosystèmes numériques.

L’enjeu stratégique des modèles d’IA open source

L’acquisition marque un tournant dans l’orientation stratégique de Nvidia. De nombreux spécialistes estiment que les modèles open weight et ouverts représentent l’avenir de l’IA, face aux modèles propriétaires très fermés. Ces architectures ouvertes offrent une flexibilité primordiale pour les institutions, les universités et les petites entreprises. Elles permettent d’adapter les outils aux besoins locaux sans nécessiter des budgets de formation astronomiques.

Ce rachat massif offre à Nvidia un rôle de premier plan sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, des infrastructures puces jusqu’aux logiciels d’hébergement.