Obtenez un Samsung Galaxy A10 gratuitement grâce à Cdiscount

Après avoir offert le Xiaomi Redmi Note 8T avec son forfait mobile 50 Go, Cdiscount mobile lance une opération similaire avec le Samsung Galaxy A10.

Un Samsung Galaxy A10 gratuit avec un forfait mobile 50 Go Cdiscount

Une fois n’est pas coutume, Cdiscount mobile a décidé d’offrir encore une fois un smartphone avec son forfait mobile 50 Go. Cette fois-ci, c’est au tour du Samsung Galaxy A10 d’être proposé gratuitement par l’opérateur mobile.

Le forfait mobile 50 Go

Avant de parler du smartphone offert, concentrons-nous sur ce qu’offre le forfait mobile. Proposé à un prix de 15,99 euros par mois pendant 2 ans, le forfait mobile dispose d’une enveloppe de 50 Go de données mobiles en France métropolitaine (+10 Go à l’étranger). Une quantité largement suffisante pour profiter d’internet durant tout un mois. Pour finir, les appels, SMS et MMS illimités sont de la partie.

Pour rappel, Cdiscount mobile utilise le réseau de NRJ Mobile. L’opérateur est lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois réseaux vous sera attribué en fonction de la qualité de ceux-ci autour de votre domicile.

Le Samsung Galaxy A10

Le smartphone offert par Cdiscount mobile dispose d’un écran LCD de 6,2 pouces. Côté performance, l’appareil s’équipe d’un processeur Exynos 7884, 2 Go de RAM ainsi que 32 Go de stockage. À l’arrière, on retrouve un simple capteur photo de 13 Mpx. Pour finir, une batterie de 3 040 mAh alimente le tout.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Si vous ne souhaitez pas de nouveau téléphone, découvrez le forfait mobile 200 Go Cdiscount mobile à l’occasion des French Days !