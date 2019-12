Offrir un smartphone reconditionné pour Noël avec SMAAART

SMAAART, reconditionneur de smartphone propose de très bonnes idées cadeaux pour ces fêtes de Noël. On vous avait présenté l’entreprise et comment elle œuvrait pour réduire le gaspillage produit par la plupart des consommateurs de smartphones.

C’est également une alternative à l’achat de smartphones neufs. SMAAART proposant des appareils de très bonne facture : 100% fonctionnels à l’intérieur et d’aspect quasi-neufs extérieurement. C’est une solution intéressante pour d’un côté économiser de l’argent et s’acheter tout de même le smartphone de ses rêves. Ou encore faire plaisir à un proche lors de cette fin d’année 2019. Attaquer une nouvelle décennie en beauté !

Un smartphone éco-responsable

L’un des plus gros soucis dans l’industrie souvent assez polluante des fabricants de smartphones : proposer un produit un minimum éco-responsable. C’est pourquoi SMAAART s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire en circuit-court. Tout ceci dans le but de réduire l’impact environnemental.

Pour ceci, SMAAART privilégie l’acquisition de smartphones à reconditionner en France afin de leur redonner une seconde vie (sachant qu’un téléphone possède potentiellement trois vies !).La réutilisation du maximum de pièces joue un grand rôle dans cette démarche éco-responsable : en moyenne c’est 80% des pièces d’un smartphone qui peuvent être réutilisées et recyclées. Ce processus est d’autant plus éco-responsable que l’usine se situant proche de Montpellier, les déplacements et les émissions CO2 sont réduits

Le choix d’un smartphone reconditionné SMAAART plutôt qu’un neuf, c’est donc 80% d’économie pour la planète, et pour être plus précis : 32 Kilos de CO2 économisés et 1 Arbre Sauvé par Téléphone !

Reconditionner en France grâce à SMAAART

En choisissant d’acheter SMAAART, c’est aussi soutenir l’industrie et l’emploi en France puis ce que la société est constituée d’une équipe de 100 hommes et femmes près de Montpellier. Le Made in France n’est plus hors de prix, c’est même l’inverse.

Recycler son Smartphone plutôt que de le jeter c’est possible !

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de réduire l’ empreinte carbone de son ancien smartphone plutôt que de le jeter ou de le laisser traîner au fond d’un tiroir. Il sera alors possible pour SMAAART de le reconditionner ou d’utiliser ses pièces afin d’être réutilisées ou de le confier à des recycleurs et d’éviter qu’il ne devienne un déchet. Pour envoyer son smartphone c’est très simple, il suffit de le mettre dans une enveloppe à bulles et de l’envoyer à cette adresse (en pensant bien avant à récupérer et effacer toutes vos données si c’est possible).

SOFI Groupe

Collecte web

5 Rue des Orgueillous

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

SMAAART joue au petit papa Noël

