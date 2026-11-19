On a vu un robot humanoïde travailler dans une usine automobile : voici ce qu’il sait faire

Dans une usine de composants automobiles de l’industriel Novares, située à Seseña, près de Madrid, un nouvel arrivant attire les regards. Il s’agit d’un robot semi-humanoïde, développé par le constructeur chinois Unitree et intégré par l’entreprise française Innov8. Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir plus sur cette expérimentation.

Un robot pas comme les autres dans une usine automobile

Novares, équipementier automobile français spécialisé dans les composants en plastique, fournit de nombreux constructeurs automobiles à travers le monde. Si la trentaine d’usines du groupe dispose déjà de lignes de production automatisées, Novares souhaite aujourd’hui explorer de nouvelles formes de robotisation.

Loin des démonstrations spectaculaires lors des salons qui circulent sur les réseaux sociaux, c’est dans un véritable environnement industriel que nous avons pu observer ce robot semi-humanoïde à l’œuvre. Pour mener à bien cette expérimentation, Novares s’est associé à Innov8, un groupe français spécialisé dans la distribution et l’intégration de solutions technologiques. Ce dernier s’appuie sur le robot G1-D du constructeur chinois Unitree, mais également sur le savoir-faire de Bleu Robotics, une start-up française qui développe des modèles d’intelligence artificielle.

Notre visite intervient à la fin de trois mois d’expérimentation, dans le cadre de ce que l’on appelle un Proof of Concept. Cette première phase avait pour objectif d’évaluer les capacités du robot en conditions industrielles, mais aussi d’en identifier les limites, car il s’agit ici d’un des premiers déploiements de robots humanoïdes dans l’industrie en Europe.

Un robot qui reste moins performant qu’un humain

Lors de notre visite, nous avons pu assister à deux mises en situation du Unitree G1-D. La première, relativement simple, consistait à récupérer des pièces en plastique noir à la sortie d’un tapis roulant pour les déposer dans une caisse située sur la droite. Immobile devant la ligne de production, le robot n’utilisait qu’un seul de ses deux bras pour saisir des pièces identiques, mais qui pouvaient se présenter dans deux orientations différentes.

Nous avons chronométré environ 15 secondes entre chaque pièce déposée dans la caisse. Si les gestes du robot sont rapides et précis, il reste immobile plusieurs secondes entre chaque manipulation, le temps d’analyser la situation. Nous n’avons constaté aucune erreur lors de cette démonstration. Sur cette tâche, le robot est au moins trois fois plus lent qu’un opérateur humain.

Cette lenteur est néanmoins à relativiser : l’usine de Seseña reste un site industriel à taille humaine (11 000m²), dont les lignes de production ne peuvent pas sortir des pièces à une cadence infernale. Le robot n’a donc pas nécessairement besoin d’être aussi rapide qu’un humain pour se montrer utile. Un bras robotisé à six axes, comme on en trouve déjà dans de nombreuses usines, pourrait d’ailleurs parfaitement réaliser cette opération. Mais c’est bien la polyvalence de ces robots semi-humanoïdes qui intéresse Novares, comme en témoigne la seconde démonstration.

Juste à coté, un autre exemplaire du Unitree G1-D était chargé de récupérer les caisses remplies de pièces, de faire demi-tour et de parcourir une dizaine de mètres avant de les déposer sur une palette. D’après les équipes présentes, le robot est capable de remplir cette dernière en répartissant les caisses sur les quatre piles distinctes de la palette.

Là encore, les mouvements restent relativement lents, mais leur précision est assez bluffante. Les deux pinces qui lui servent de mains ne sont pas particulièrement adaptées à la manipulation de caisses, qui ont tendance à légèrement s’incliner lorsqu’il les soulève. Le robot parvient pourtant à ajuster ses mouvements, allant jusqu’à pousser délicatement la caisse une fois déposée pour l’aligner correctement avec les précédentes.

C’est dans ce deuxième exercice que le format semi-humanoïde prend tout son sens. Le robot réalise des opérations habituellement confiées à un humain, sur des postes de travail conçus pour des humains. Bien qu’il possède deux bras, le Unitree G1-D est monté sur une base motorisée équipée de roues en guise de jambes. Un choix finalement assez logique dans un environnement industriel où les sols sont parfaitement plats. Son torse est également monté sur un système élévateur, lui permettant d’ajuster sa hauteur en fonction de la tâche à accomplir.

U de la des démonstrations, les équipes de Novares et d’Innov8 se montrent particulièrement satisfaites des premiers résultats de ce PoC, qu’elles jugent très encourageants. Les chiffres communiqués annoncent un taux de réussite de 100 % pour la détection des pièces, de 99,5 % pour leur manipulation et de 95 % pour celle des caisses. Le déplacement autonome affiche quant à lui un taux de réussite de 100 %.

Un corps chinois, mais une chaine de valeur française

Parlons un peu de hardware, même si, comme nous allons le voir, ce n’est pas nécessairement la partie la plus impressionnante de cette expérimentation. On l’a dit, le G1-D est développé par le constructeur chinois Unitree. Et il faut bien le reconnaître, les entreprises chinoises ont aujourd’hui d’un véritable savoir-faire en matière de robotique, avec un rapport qualité-prix particulièrement intéressant : les tarifs tournent aux alentours de 50 000 euros l’unité.

Le Unitree G1-D mesure entre 1,26 et 1,68 mètre de haut, grâce à son système élévateur, pour un poids d’environ 90 kg. Ses deux bras disposent chacun de sept degrés de liberté et sont capables de soulever jusqu’à 3 kg chacun. En pratique, les équipes nous expliquent qu’il faut plutôt compter sur une capacité de charge totale de 4 à 5 kg, notamment en raison des contraintes thermiques au niveau des moteurs. Sa base motorisée lui permet quant à elle de se déplacer à une vitesse maximale de 5,4 km/h.

A sa base, le robot dispose de capteurs optiques, de proximité et d’un LiDAR. Sur la partie haute, il embarque deux caméras 4K, un autre LiDAR et les équipes de Bleu Robotics lui ont rajouté une caméra (inclinée, visible sur les photos) qui permet de connaître la distance de chaque pixel des images capturées.

Le robot embarque également deux ordinateurs, dont l’un est dédié à la gestion des mouvements et des capteurs. Le second, destiné à accueillir d’autres traitements informatiques, n’est pas exploité dans le cadre de cette expérimentation. Les équipes d’Innov8 et de Bleu Robotics ont en effet préféré déporter la puissance de calcul vers un ordinateur externe, équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5080. À l’heure de l’Edge AI, où de nombreux modèles d’intelligence artificielle sont capables de fonctionner sur des systèmesèmes embarqués autonomes, une telle puissance m’a un peu interpellé.

J’ai donc posé la question aux équipes de Bleu Robotics, dont la réponse témoigne d’une approche assez pragmatique : il ne s’agit plus de faire de la recherche fondamentale, mais de répondre à des problématiques industrielles concrètes. Pourquoi chercher à résoudre un problème qui ne se pose pas ? La puissance de calcul est aujourd’hui facilement accessible et relativement abordable, alors autant en profiter.

En creusant un peu le sujet, j’ai toutefois appris que les équipes de Bleu Robotics travaillaient également avec des configurations moins puissantes. Ils m’ont indiqué que rien ne s’opposerait, a priori, à ce que les modèles d’IA nécessaires à l’exécution de tâches comme celles auxquelles nous avons assisté fonctionnent directement sur une plateforme embarquée de type Nvidia Jetson. L’optimisation des ressources informatiques n’est simplement pas une priorité à ce stade de l’expérimentation.

L’ensemble fonctionne sur un réseau local fermé (communication Ethernet ou Wi-fi), sans avoir besoin de recourir au cloud, ce qui présente un intérêt évident en matière de confidentialité des données industrielles.

Selon nos interlocuteurs, nous disposions déjà, il y a une dizaine d’années, du savoir-faire nécessaire pour concevoir une grande partie de la mécanique de ces robots. Ils estiment aujourd’hui que 80 % de la valeur ajoutée réside dans la partie logicielle. Et c’est justement là que les entreprises françaises impliquées dans ce projet tirent leur épingle du jeu.

Quinze minutes suffisent pour lui apprendre une tâche, grâce à Bleu Robotics

En effet, c’est du côté du logiciel que se trouve la véritable prouesse technologique de cette expérimentation. La start-up française Bleu Robotics, qui compte aujourd’hui une douzaine de collaborateurs, a développé une architecture de modèles d’intelligence artificielle permettant aux robots d’apprendre de nouvelles tâches à partir de très peu de données.

Pour apprendre au robot à ranger des pièces dans une caisse, un humain prend le contrôle de ses bras à distance, à l’aide de manettes dont le fonctionnement rappelle celui des Wiimote. Il lui suffit alors de répéter une dizaine de fois l’opération souhaitée pour fournir au modèle d’intelligence artificielle les données nécessaires à son apprentissage. Comptez ainsi environ un quart d’heure de démonstrations humaines, là où certaines approches plus conventionnelles peuvent nécessiter jusqu’à 10 000 démonstrations.

À terme, Bleu Robotics souhaite simplifier ce processus en réalisant directement les gestes à l’aide d’une pince (visible sur la photo ci-dessous), sans avoir à téléopérer le robot.

Cette approche présente néanmoins quelques contreparties, notamment une capacité d’adaptation plus limitée face aux imprévus. J’ai voulu mettre le robot à l’épreuve, et les équipes ont joué le jeu, ce qui est tout à leur honneur, loin des démonstrations soigneusement chorégraphiées des salons high-tech. Déplacer une pièce sur le côté du tapis roulant ou la positionner de biais n’a posé aucun problème au Unitree G1-D. Mais en la retournant complètement, le robot n’a pas su comment la saisir. Il aurait toutefois pu gérer cette situation si elle lui avait été présentée lors de son entraînement.

Mais est-ce réellement un problème dans un environnement industriel, où les opérations sont largement standardisées et laissent finalement assez peu de place à l’imprévu ? C’est toute la philosophie de Bleu Robotics : plutôt que de chercher à développer une intelligence artificielle capable de répondre à toutes les situations imaginables, la start-up concentre ses efforts sur les besoins réels de ses clients.

Des robots humanoïdes dans les usines de Novares dès 2028 ?

Il reste plusieurs problématiques à résoudre avant de voir ces robots travailler dans les usines, à commencer par celle de la sécurité. Contrairement aux gros bras robotisés qui évoluent dans des zones interdites aux opérateurs, l’ambition est de permettre à ces robots semi-humanoïdes de circuler au sein de l’usine et de travailler aux côtés des employés.

Il y a également la question de la cybersécurité, dont l’importance ne fera que croître à mesure que ces machines se démocratiseront. Ici, Unitree fournit la plateforme matérielle, mais ce sont les équipes françaises qui gardent l’entière maîtrise de la couche logicielle qu’elles développent. Les liaisons, qu’elles soit via un câble Ethernet ou en Wi-fi, se font sur un réseau interne fermé et isolé d’internet. Pour l’anecdote, notre visite s’est déroulée le jour de la panne mondiale de Microsoft Outlook. Cela n’a pas empêché notre robot de travailler !

Qu’en est-il de l’acceptation de ces nouveaux collègues par les ouvriers ? Ces derniers se sont surtout montrés intrigués, nous expliquent les équipes de Novares, qui jouent la carte de la transparence. Finalement, le débat n’est pas si différent de celui qui accompagnait l’arrivée des premiers automates dans les usines. Décharger les employés de certaines tâches particulièrement répétitives n’est pas nécessairement une mauvaise chose, d’autant que, selon nos interlocuteurs, 95 % des tâches humaines resteraient aujourd’hui impossibles à remplacer par le robot.

À l’heure où la France et, plus largement, l’Europe affichent leurs ambitions en matière de réindustrialisation, la question de la compétitivité se pose également. Les industriels doivent trouver des moyens de produire à des coûts compétitifs, et ces nouvelles formes de robotisation pourraient y contribuer. Encore faut-il en démontrer la rentabilité.

Les expérimentations vont donc se poursuivre, avec pour objectif de tirer de premières conclusions d’ici à la fin de l’année 2027 ou au début de l’année 2028. Novares espère alors pouvoir « embaucher » ses premiers robots semi-humanoïdes. L’idée serait d’en avoir à disposition dans une usine et de pouvoir les affecter, au jour le jour et en fonction des besoins, à l’une des tâches qu’ils ont appris à réaliser.

Rendez-vous dans un an, donc !