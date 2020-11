OnePlus Nord SE, une date de sortie en approche

Publicité

OnePlus, la marque chinoise, n’en finit d’annoncer de bonnes nouvelles. En effet, la marque préparerait un nouveau modèle abordable : le Oneplus Nord SE. Une très bonne annonce qui, si le projet voit le jour, permettra à OnePlus de renforcer encore un peu plus sa présence sur le parc des smartphones milieu de gamme !

OnePlus : une fin d’année riche en nouveautés !

Si l’on pouvait supposer que la crise sanitaire allait perturber le développement de OnePlus sur le marché des smartphones, il n’en est rien. Depuis le début de l’automne, la marque enchaîne les annonces et les sorties. Après la sortie de son dernier flagship, le OnePlus 8T, qui fait suite à l’excellent OnePlus 8, c’est au tour de la nouvelle gamme Nord de voir sa gamme se renforcer.

La sortie de ce OnePlus 8T s’est vue être accompagnée, quelques semaines plus tard, par les Nord N105G et Nord N100. Et encore un peu plus tard, pour compléter un écosystème OnePlus déjà bien rempli, la marque s’est également invitée une nouvelle fois dans le domaine de l’audio. En effet, les OnePlus Buds Z sont disponibles depuis quelques jours sur le site du constructeur !

OnePlus Nord SE : une nouveauté en attente de confirmation

Pour l’instant, ces rumeurs concernant un nouveau smartphone dans la gamme Nord n’ont pas été confirmées par OnePlus. Cependant, au regard des dernières informations, le projet semble déjà bien avancé…

En effet, ce prochain téléphone devrait se doter d’un écran AMOLED. De plus, il pourrait aussi bénéficier d’une technologie de charge rapide, tout comme les derniers flagship de la marque ! Cette technologie, le Warp Charge 65, doit permettre aux batteries d’effectuer un cycle de charge complet en 45 minutes !

Enfin, si ces informations restent à prendre avec des pincettes, il faut noter que OnePlus a tout intérêt à renforcer son milieu de gamme. En effet, les smartphones Nord de OnePlus se vendent très bien ! Ils sont d’ailleurs de plus en plus présents dans le parc des smartphones en France !