OpenAI transforme ChatGPT en cabine d’essayage virtuelle

OpenAI enrichit son agent conversationnel avec une toute nouvelle fonctionnalité dédiée au commerce en ligne. En effet, ChatGPT intègre désormais un outil d’essayage virtuel à partir des clichés transmis par les utilisateurs.

L’utilisation de cette nouveauté repose sur un parcours simple et intuitif. Lorsqu’une fiche produit relative à un vêtement apparaît dans la conversation, un bouton spécifique devient accessible. Il suffit de cliquer sur cette option puis d’importer une photo de face ainsi qu’un cliché en pied. L’outil traite alors les images pour générer un aperçu personnalisé de la tenue portée.

Notons que la fonctionnalité ne se limite pas aux produits suggérés directement par le système. En effet, les utilisateurs peuvent également téléverser des captures d’écran de vêtements repérés sur d’autres sites. L’outil génère ensuite le rendu visuel selon le même procédé. Cette prouesse s’appuie sur le moteur graphique de la firme de Sam Altman, illustrant les récents progrès de l’IA visuelle comme le montre l’évolution du modèle ChatGPT Images 2.5.

Outre la génération visuelle, OpenAI propose d’enregistrer les articles sélectionnés dans une bibliothèque dédiée. Les internautes conservent ainsi un historique de leurs essayages pour une consultation ultérieure. Cette organisation simplifie le parcours d’achat et le suivi des coups de cœur vestimentaires.

Malgré tout, l’utilisation de cette option demande une certaine vigilance concernant les données personnelles. Par défaut, l’entreprise peut exploiter les photographies importées depuis un compte personnel pour entraîner ses modèles. De ce fait, il est nécessaire de désactiver manuellement cette option dans les paramètres pour protéger sa vie privée.

L’essayage virtuel : un nouveau levier commercial pour OpenAI ?

Cette nouveauté s’inscrit dans un secteur déjà investi par d’autres géants technologiques. Pour rappel, Google avait ouvert la voie en proposant un outil similaire au sein de son moteur de recherche. OpenAI confirme ainsi sa volonté de s’imposer comme un acteur central du shopping numérique.

Par ailleurs, la firme multiplie les initiatives commerciales pour rentabiliser ses investissements colossaux. Elle intègre désormais des formats publicitaires ciblés à l’attention des marchands. Même si l’ancienne option de paiement direct a été abandonnée, le fait que l’entreprise ajoute régulièrement des fonctionnalités d’achat démontre son intérêt pour ce marché.