OPPO Enco Air5 Pro : réduction de bruit adaptative et Bluetooth 6.0 pour moins de 90 €, que valent-ils ?

Les OPPO Enco Air5 Pro sont le modèle « Pro » de la gamme Enco Air5, qui compte aussi les Air5 et les Air5s. Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit sont vendus en France au prix conseillé de 89,90 €. La boutique OPPO les propose en ce moment à 69,90 €.

Ils existent en Blanc Nacré et Noir Mat. OPPO met en avant une réduction de bruit adaptative, un haut-parleur de 12 mm revêtu de titane et jusqu’à 54 heures d’écoute avec le boîtier. Ce dernier chiffre mérite toutefois d’être nuancé.

Une réduction de bruit qui s’adapte toute seule

OPPO annonce une réduction de bruit active jusqu’à 55 dB, sur une plage de fréquences de 5 000 Hz. Le mode intelligent ajuste son intensité selon l’environnement, d’un bureau calme à une rame de métro. La marque affirme aussi que son algorithme crée une courbe de réduction personnalisée pour chaque utilisateur.

Pour les appels, les écouteurs utilisent trois microphones assistés par l’IA. Selon OPPO, ils isolent la voix et filtrent les bruits de fond, même avec un vent jusqu’à 25 km/h.

Ces 55 dB restent une mesure de laboratoire. En pratique, l’efficacité dépend aussi de la façon dont les embouts ferment le conduit de l’oreille.

Du titane pour les basses

Chaque écouteur embarque un haut-parleur de 12 mm dont la membrane est plaquée de titane. Selon OPPO, ce revêtement la rend plus légère et plus rigide, pour des basses plus percutantes. La réponse en fréquence annoncée va de 20 Hz à 40 kHz.

Côté connexion, les écouteurs passent au Bluetooth 6.0. Ils gèrent le codec haute résolution LHDC 5.0, en plus de l’AAC et du SBC. La double connexion les relie à deux appareils à la fois, par exemple un téléphone et un ordinateur. OPPO prévient que le passage vers un ordinateur portable peut prendre un peu plus de temps.

Les réglages, dont plusieurs égaliseurs, se font dans l’application HeyMelody, sur Android comme sur iOS. Sur un téléphone OPPO, ils se trouvent directement dans les paramètres Bluetooth. Les écouteurs prennent aussi en charge Spotify Tap, qui lance une recommandation musicale d’un simple tapotement.

54 heures… à condition de couper le silence

Les 54 heures annoncées par OPPO sont mesurées réduction de bruit désactivée, en AAC et boîtier compris. Avec la réduction de bruit activée, l’autonomie descend à 29 heures, dont 7 heures par charge des écouteurs. En LHDC, elle tombe à 26 heures. Pour un modèle dont la réduction de bruit est le premier argument, c’est le chiffre à retenir.

Deux autres limites concernent les utilisateurs d’autres marques. La haute résolution n’est pas prise en charge sur iPhone, d’après les notes de la page officielle. La traduction par IA n’est disponible que sur certains téléphones OPPO récents, sous ColorOS 15.0.1 ou plus.

Le reste joue en leur faveur. Les écouteurs sont certifiés IP55 contre la poussière et les éclaboussures, et ne pèsent que 4,4 g chacun. Une recharge complète, boîtier compris, prend environ 1 h 30.

Les Enco Air5 Pro, taillés pour Android plus que pour l’iPhone

Les OPPO Enco Air5 Pro en Blanc Nacré et Noir Mat (crédit : OPPO)

Les Enco Air5 Pro réunissent l’essentiel pour un prix contenu : une réduction de bruit adaptative, le Bluetooth 6.0 et la double connexion. Avec la réduction de bruit activée, leur autonomie de 29 heures reste toutefois loin des 54 heures mises en avant.

Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes avec un smartphone Android, et plus encore avec un modèle OPPO. Ils sont disponibles sur la boutique OPPO au prix conseillé de 89,90 €, ou à 69,90 € pendant la remise actuelle. Le Reno16 F 5G, la Watch X2 Mini et la Watch S ont chacun leur actu dédiée.