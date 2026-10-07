OPPO Reno16 F 5G : 6 500 mAh et téléobjectif 50 MP, que vaut ce smartphone à 699 € ?

Vendu en Europe depuis l’été, l’OPPO Reno16 F 5G est disponible en France en une seule version, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son prix conseillé est de 699 €. La boutique OPPO le propose en ce moment à 549 €, sans dire jusqu’à quand.

Il existe en deux coloris, Blanc Pop et Violet Noir. Le smartphone mise sur trois arguments : une batterie de 6 500 mAh, un écran AMOLED 120 Hz et deux capteurs 50 MP stabilisés. Reste à voir si l’ensemble vaut son prix conseillé.

6 500 mAh, mais le chargeur reste en magasin

Le Reno16 F embarque une batterie de 6 500 mAh, une belle capacité pour un téléphone d’environ 8,5 mm d’épaisseur. OPPO annonce une endurance minimale de 1 800 cycles de charge. C’est une donnée que l’étiquette européenne d’écoconception oblige désormais les fabricants à afficher.

La recharge monte jusqu’à 45 W avec la technologie maison SUPERVOOC. Le téléphone accepte aussi la norme PPS à 45 W, qu’utilisent de nombreux chargeurs USB-C récents. Avec un chargeur USB Power Delivery classique, en revanche, la puissance plafonne à 13,5 W.

Dans la boîte, OPPO ne fournit qu’un câble USB, sans chargeur. Pour profiter des 45 W, il faudra donc en acheter un. Sinon, vérifiez que le vôtre est compatible PPS.

Un écran qui ne joue pas les figurants

L’écran AMOLED de 6,57 pouces affiche une définition Full HD+ de 2 372 × 1 080 pixels. Son taux de rafraîchissement monte à 120 Hz, ce qui rend le défilement plus fluide dans les menus et sur les réseaux sociaux. Selon OPPO, la dalle affiche les couleurs en 10 bits et couvre 100 % de l’espace DCI-P3.

Côté luminosité, OPPO annonce 600 nits en usage normal. Le mode haute luminosité monte à 1 400 nits, ce qui aide à lire l’écran en extérieur.

Un détail pratique, enfin : le capteur de luminosité est caché en haut de l’écran. OPPO prévient que les protections teintées ou foncées peuvent le gêner. Mieux vaut donc choisir un verre trempé transparent.

Le téléobjectif, l’invité surprise du Reno16 F

Le module photo repose sur un capteur principal de 50 MP ouvert à f/1.8, avec stabilisation optique. Plus inattendu, il est épaulé par un téléobjectif de 50 MP, lui aussi stabilisé. En vidéo, OPPO annonce un zoom optique jusqu’à 3,5x, puis jusqu’à 10x en numérique.

Le troisième capteur est plus modeste : un ultra grand-angle de 8 MP, avec un champ de vision de 116°. À l’avant, la caméra selfie monte à 50 MP, avec autofocus.

La vidéo est limitée à la 4K à 30 images par seconde, à l’arrière comme à l’avant. Le mode Dual-View filme avec les deux caméras en même temps. OPPO ajoute un mode Sous-marin, qui va avec la certification IP68 du téléphone.

Un milieu de gamme sous le capot

Le Reno16 F fonctionne avec une puce MediaTek Dimensity 7300-Energy, une référence de milieu de gamme. Elle est associée à de la mémoire vive LPDDR4X et à un stockage UFS 3.1. Ces normes suffisent au quotidien, mais elles sont moins rapides que la LPDDR5X et l’UFS 4.0 des modèles haut de gamme.

À 699 € en prix conseillé, cette fiche technique interroge. Le prix remisé de 549 € rend l’ensemble plus cohérent, à condition que l’offre dure.

Le reste de l’équipement est solide. Le téléphone est certifié IP68, et OPPO affirme qu’il a aussi passé les tests IP69K contre les jets d’eau chaude à haute pression. Il accepte une carte microSD, l’eSIM et le NFC, avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Il tourne sous ColorOS 16, la surcouche Android d’OPPO.

L’OPPO Reno16 F 5G en Blanc Pop et Violet Noir (crédit : OPPO)

À 549 €, oui. À 699 €, moins

Le Reno16 F 5G a ce qui compte au quotidien : une grosse batterie, un écran 120 Hz et un téléobjectif stabilisé. Face à un prix conseillé de 699 €, sa puce de milieu de gamme et l’absence de chargeur pèsent toutefois dans la balance.

Au prix remisé de 549 €, l’offre devient nettement plus intéressante. Le téléphone est disponible sur la boutique OPPO en Blanc Pop et Violet Noir. Les Enco Air5 Pro, la Watch X2 Mini et la Watch S ont chacun leur actu dédiée.