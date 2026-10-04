OPPO Watch S : 8,9 mm d’épaisseur et jusqu’à 10 jours d’autonomie, que vaut cette montre à 229 € ?

Dévoilée en Chine à l’automne 2025, l’OPPO Watch S est vendue en France au prix conseillé de 229 €. La boutique OPPO la propose en ce moment à 199 €, avec un bracelet supplémentaire offert, d’une valeur de 19,90 €.

Elle existe en trois coloris : Éclat Argenté, Noir Fantôme et Air Silver. Cette montre connectée mise sur sa finesse, 8,9 mm, et sur une autonomie annoncée jusqu’à 10 jours. Son écran promet aussi 3 000 nits, mais pas en toutes circonstances.

8,9 mm : la finesse comme argument

La Watch S mesure 8,9 mm d’épaisseur, sans compter le capteur de santé au dos. Son boîtier de 45 mm de large pèse environ 35 g sans bracelet. OPPO annonce 59 g avec le bracelet en fluoroélastomère, et 48 g avec le bracelet tissé.

Seul le cadre central est en acier inoxydable. La coque arrière est en polyamide renforcé de fibre de verre, un choix qui explique en partie ce poids contenu. L’écran AMOLED de 1,46 pouce affiche 464 × 464 pixels.

La montre est étanche à 5 ATM et certifiée IP68. Selon le coloris, elle est livrée avec un bracelet en caoutchouc fluoré noir ou beige, ou avec un bracelet tissé tricolore, pour des poignets de 140 à 210 mm.

Un bilan santé en une minute

La fonction phare de la Watch S est l’aperçu du bien-être en 60 secondes. Il combine des mesures en direct, comme la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang, avec des tendances enregistrées sur la durée, comme le sommeil et la température du poignet. OPPO y ajoute un suivi du stress.

Pour cela, la montre s’appuie sur un capteur cardiaque à 8 canaux, un capteur d’oxygène sanguin à 16 canaux et un capteur de température au poignet. OPPO précise que ces mesures servent à informer, et non à poser un diagnostic médical.

Côté sport, la montre propose plus de 100 modes, avec des analyses poussées pour la course, la natation ou le tennis. Elle embarque aussi un GPS bi-fréquence (L1 + L5), une technologie qui améliore en général la précision près des immeubles.

10 jours, oui, mais pas tous les jours

OPPO annonce jusqu’à 10 jours d’autonomie, mesurés avec les réglages d’usine et l’écran toujours allumé désactivé. Ce scénario prévoit une connexion Bluetooth permanente et 90 minutes de sport par semaine avec GPS. Dans un usage qu’elle juge typique, la marque parle plutôt de 7 jours, et de 4 jours avec l’écran toujours allumé.

Ces chiffres restent confortables à côté de la Watch X2 Mini, de la même marque, qui tient environ 60 heures sous Wear OS. L’écart s’explique en grande partie par le système : la Watch S fonctionne sous ColorOS Watch 7.1, plus léger, mais sans la boutique d’applications Google Play.

Elle se recharge avec le câble de charge fourni. OPPO ne donne pas de temps de recharge sur sa fiche française.

Les 3 000 nits, réservés à l’entraînement

Les 3 000 nits mis en avant ne s’activent que dans le mode entraînement d’OPPO, et seulement en plein soleil. Au quotidien, l’écran affiche 600 nits par défaut, et jusqu’à 1 500 nits en mode haute luminosité. C’est correct, mais loin du chiffre de la fiche produit.

D’autres économies se font sentir. La Watch S n’a pas de Wi-Fi, et son NFC ne sert qu’à certaines cartes d’accès : pas de paiement sans contact. La détection des chutes existe, mais OPPO précise qu’elle ne déclenche ni appel d’urgence, ni message à vos proches.

Elle a en revanche un vrai atout face à la Watch X2 Mini : elle est compatible avec l’iPhone (iOS 14 ou plus récent), en plus d’Android 9 ou plus récent.

L’OPPO Watch S dans ses trois coloris (crédit : OPPO)

La Watch S mise sur l’endurance, pas sur les applications

La Watch S séduit par sa finesse, son autonomie d’une semaine en usage typique et son bilan santé rapide. En échange, elle renonce au Wi-Fi, au paiement sans contact et aux applications Google. Ses 3 000 nits restent aussi réservés au sport.

Son prix conseillé est de 229 €, ou 199 € avec la remise actuelle et un bracelet offert. Elle s’adresse à ceux qui veulent un suivi santé simple, y compris sur iPhone. Elle est disponible sur la boutique OPPO. Le Reno16 F 5G, les Enco Air5 Pro et la Watch X2 Mini ont chacun leur actu dédiée.