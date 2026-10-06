OPPO Watch X2 Mini : Wear OS et mode course Pro dans un boîtier de 43 mm, faut-il craquer à 329 € ?

Annoncée en Chine au printemps 2025, l’OPPO Watch X2 Mini est vendue en France au prix conseillé de 329 €. La boutique OPPO la propose en ce moment à 249 €. La version Or y est toutefois affichée en précommande, avec un délai d’expédition d’environ un mois.

Elle existe en Or et en Noir Nebula. Cette montre connectée compacte mise sur un écran AMOLED de 1,32 pouce, sur Wear OS et sur un mode course Pro. OPPO annonce jusqu’à 7 jours d’autonomie, un chiffre qui demande quelques précisions.

Petit cadran, vraie montre

La Watch X2 Mini a un écran AMOLED de 1,32 pouce, en 466 × 466 pixels. OPPO annonce une luminosité jusqu’à 1 000 nits en extérieur, sous un verre 2.5D. Le boîtier mesure environ 43,2 mm de diamètre pour 11 mm d’épaisseur.

La version Or soigne la présentation : son boîtier en acier inoxydable est plaqué or PVD 18 carats, avec un bracelet en cuir véritable. Elle pèse environ 47 g avec ce bracelet, prévu pour des poignets de 130 à 200 mm. Ce format vise clairement les poignets fins.

La montre est étanche à 5 ATM et certifiée IP68 contre la poussière. Elle peut donc vous accompagner à la piscine, où le mode natation compte les longueurs et les mouvements de bras.

Wear OS sans compromis

La montre fonctionne sous Wear OS by Google, secondé par un système plus léger, RTOS, qui tourne sur une puce dédiée. On y trouve un Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm et un coprocesseur BES2800BP, avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Wear OS donne accès au Google Play Store et aux applications Google : Maps, Agenda, Assistant, et Google Wallet pour payer sans contact grâce au NFC. La montre gère aussi les appels Bluetooth, le Wi-Fi et la géolocalisation par GPS, Galileo, GLONASS et Beidou.

Avec un téléphone OPPO récent, elle sert même de télécommande pour l’appareil photo. OPPO réserve cette fonction aux smartphones sous ColorOS 15 ou plus récent.

Un coach de course au poignet

Le mode course Pro est le principal argument sportif de la montre. Il mesure la cadence, la longueur de foulée, le temps de contact au sol et l’équilibre entre les deux jambes. OPPO y ajoute une estimation de la puissance de course et du temps de récupération après l’effort.

En tout, la montre propose plus de 100 modes sportifs, dont six reconnus automatiquement : course, marche, vélo, natation, rameur et vélo elliptique. Les données arrivent dans l’application OHealth, qui se synchronise avec Health Connect de Google et avec Strava.

La nuit, la montre suit les phases de sommeil, la fréquence respiratoire et l’oxygène dans le sang. Elle évalue aussi le risque de ronflement, un résultat qu’OPPO présente comme indicatif. Elle propose enfin la détection des chutes et une fonction SOS d’urgence.

Les 7 jours, c’est en mode économie

Les 7 jours d’autonomie mis en avant par OPPO concernent le mode économie d’énergie. Dans ce mode, la montre se limite à la connexion Bluetooth, au suivi du sommeil et aux entraînements en extérieur. En mode intelligent, avec Wear OS et ses applications, OPPO annonce jusqu’à 60 heures, et moins avec l’écran toujours allumé.

La recharge rattrape un peu les choses. Selon OPPO, 10 minutes de charge suffisent pour une journée d’usage normal, et une charge complète prend environ une heure.

Autre limite importante : la Watch X2 Mini ne fonctionne qu’avec un smartphone Android 9 ou plus récent, équipé des services Google. Les iPhone ne sont pas pris en charge. Pour un usage avec un iPhone, la Watch S d’OPPO est compatible.

L’OPPO Watch X2 Mini en Or et en Noir Nebula (crédit : OPPO)

La Watch X2 Mini, une vraie Wear OS pour poignets fins, et pour Android seulement

La Watch X2 Mini réunit dans un petit boîtier ce qu’on attend d’une montre Wear OS : les applications Google, le paiement sans contact, le GPS et un suivi de course poussé. En usage normal, son autonomie de 60 heures impose toutefois une recharge tous les deux ou trois jours.

À 329 € en prix conseillé, elle s’adresse d’abord aux utilisateurs Android qui cherchent une montre discrète. Le prix remisé de 249 € sur la boutique OPPO la rend plus accessible. Le Reno16 F 5G, les Enco Air5 Pro et la Watch S ont chacun leur actu dédiée.