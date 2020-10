Orange annonce ses forfaits mobiles 5G

Publicité

L’arrivée de la 5G sur le territoire français se rapproche à grands pas. Les opérateurs mobiles vont ainsi commencer à présenter leurs offres auprès des consommateurs. Orange vient donc d’annoncer l’arrivée de quatre forfaits mobiles 5G avec engagement, dont une formule illimitée.

Des forfaits mobiles 5G déjà officialisé chez Orange

Fin septembre, onze blocs de fréquence 5G de 10 MHz ont été mis aux enchères par l’État français. L’objectif de chaque opérateur était donc d’avoir le plus de fréquences afin de couvrir au mieux le territoire français. Chacun d’entre eux ne pouvait cependant acquérir que 100 MHz au maximum. Orange est sorti vainqueur de ces enchères en ayant acheté 4 blocs. L’opérateur arrive ainsi à un total de 90 MHz étant donné que chaque opérateur a préalablement obtenu un bloc de 50 MHz. Suite à cet évènement, l’entreprise a décidé de dévoiler dans la foulée ses forfaits mobiles 5G le 8 octobre.

Les offres 5G Orange

Orange a ainsi dévoilé quatre forfaits mobiles 5G, dont un avec une enveloppe de data illimité. Avec engagement de 12 ou 24 mois, ces offres disposeront d’un tarif réduit pour les clients Livebox et d’un autre plein pot.

Prix des forfaits mobiles 5G Orange pour les personnes n’étant pas clientes Livebox :

70 Go : 24,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 39,99 euros

100 Go : 34,99 euros par mois pendant 12 mois puis 49,99 euros

150 Go : 44,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 64,99 euros

Go illimités : 79,99 euros par mois pendant 12 mois puis 99,99 euros

Tarifs des forfaits 5G Orange pour les clients Livebox :

70 Go : 14,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 29,99 euros

100 Go : 24,99 euros par mois pendant 12 mois puis 39,99 euros

150 Go : 34,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 19,99 euros

Go illimités : 64,99 euros par mois pendant 12 mois puis 79,99 euros

À noter qu’une option multi-SIM est incluse dans chacun des forfaits. Une SIM supplémentaire sera donc disponible pour les forfaits 70 Go et 100 Go. Deux SIM seront quant à elles offertes avec les offres 150 Go et illimitées. Vous pourrez par exemple ajouter ses SIM dans un routeur, une tablette ou un autre téléphone par exemple.

