Orange contrairement à Free ne proposera pas de 10Gbps

Comme tous les opérateurs, Orange lance toutes les 3/4 années, des Livebox, sa box internet maison. Après la SFR Box 8, la Freebox Delta, c’est désormais au tour d’Orange de présenter sa nouvelle box internet, et cela dès le 9 octobre prochain.

Hier, Mercredi 2 octobre, une nouvelle page d’aide sur le site d’Orange a fait son apparition, et a révélé une information cruciale: les nouveaux débits atteignables. En effet, selon cette page, cette nouvelle Livebox proposerait un débit descendant de 2Gbps (2000Mbps), soit une vitesse maximale de téléchargement multipliée par 2 (comparé à la Livebox 4, qui propose seulement 1Gbps). Concernant le débit montant, ce dernier resterait de 600Mbps.

A noter, que cette Livebox disposerait seulement de ports Gigabit, et que donc, il serait impossible d’atteindre 2Gbps sur un seul et unique appareil. Il se pourrait cependant que Orange laisse un port SFP/SFP+ afin de pouvoir proposer aux plus « geeks » d’entre nous, de pouvoir jouir d’un tel débit.

Cela pourrait paraître décevant, comparé à la Freebox Delta, mais Orange joue sur le fait qu’une très grande majorité des utilisateurs n’ont pas besoin de tels débits. C’est en effet vrai pour le moment.

Stéphane Richard, PDG d’Orange avait déclaré il y a quelques semaines à nos confrères de 01Net: « Nous ne la voyons pas comme un élément disruptif sur ce marché ». De quoi anticiper les critiques liées aux différences entre cette nouvelle Livebox de 6ème génération, et ses deux concurrentes précédemment citées.

Affaire à suivre donc, et rendez-vous mercredi prochain pour découvrir cette nouvelle Livebox.