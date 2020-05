OxygenOS : Ajouts de fonctionnalités grâce à la communauté

Ces idées proviennent du site OnePlus Ideas, qui permet aux utilisateurs des téléphones OnePlus de proposer de nouvelles fonctionnalités sur les prochaines mises à jour de l’OS. Quelques jours, avant que ces lignes soient écrites, OnePlus Ideas n’était plus accessible. Les développeurs ont alors procédé au vote et une liste de cinq nouveautés verra le jour lors des prochaines mises à jour.

Un choix cornélien parmi une vingtaine de propositions dont : un soft similaire au Samsung Dex, un mode sombre pour profiter parfaitement de l’écran OLED, une barre de notification et l’installation native de Google Message afin de profiter du RCS. OnePlus a fermé les portes de son OnePlus Ideas pour procéder à quelques corrections mineures. Celui-ci sera de nouveau disponible vers l’été 2020. Nous apprécions OnePlus pour l’écoute de sa communauté et le suivi attentif de son OS. N’oublions pas que l’OS est un maillon essentiel entre le constructeur et l’utilisateur.

Les nouveautés choisies par OnePlus pour OxygenOS

Jeudi dernier, le constructeur a établi précisément la liste des futures nouveautés que les utilisateurs pourront voir bientôt. La dernière est une réorganisation du mode Zen pour une utilisation plus essentielle. La première est l’Always-On, celui-ci sera en développement particulièrement vers le mois de juin. Par la suite, il sera présent par le biais de la mise à jour d’août ou septembre. La seconde permet notamment d’activer le lecteur d’empreinte digitale avant d’avoir l’accès à la galerie, un ajout intéressant.

Le troisième permet de jouer un son quand la batterie a atteint les 100 %. Un autre ajout intéressant, la possibilité de rajouter des dossiers nativement dans le tiroir d’application. La dernière est de réorganiser le mode Zen pour une utilisation plus essentielle. Une feuille de route est effective par OnePlus afin de programmer minutieusement les prochains ajouts pour OxygenOS. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du développement et de la sortie de chacune de ces nouveautés. Voici le test du OnePlus 7T Pro que nous avons rédigé. D’ailleurs vous avez vu l’article portant sur le OnePlus Z de nos collègues de chez Droidsoft ?