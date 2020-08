Pangyo stimule le développement des puces semi-conducteurs

Dorénavant, tout le monde peut fabriquer sa propre puce semi-conductrice. Quiconque veut concevoir une puce semi-conductrice peut vraiment le faire dans ce centre qui est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Cela se passe au Centre de soutien à la conception de systèmes semi-conducteurs, qui a récemment ouvert ses portes au Centre de croissance des entreprises de Gyeonggi à Pangyo le 29 juin. Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie (MOTIE) a annoncé la nouvelle stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs de système avec les entreprises invitées.

Le gouvernement avait annoncé la vision et la stratégie pour les systèmes semi-conducteurs en avril 2019, et comme étape suivante, un centre de soutien à la conception de système semi-conducteurs a été ouvert pour fournir un soutien unique pour le développement et la commercialisation des entreprises sans usine.

Le gouvernement prévoit de financer le coût de fabrication des puces fabriquées. En outre, il soutiendra également la commercialisation et l’utilisation en masse des puces pour étendre les droits de propriété intellectuelle des semi-conducteurs et des droits de propriété intellectuelle fabriqués en Corée. MOTIE sélectionne actuellement des entreprises dans neuf secteurs, dont l’IA, les circuits tactiles et les capteurs autonomes de véhicules, pour les encourager. Il prévoit de sélectionner 11 autres entreprises d’ici 2021. Le gouvernement va également exploiter pleinement un fonds pour les semi-conducteurs de système d’un montant de 100 milliards de wons qui a été créé à la fin de l’année dernière.

Le ministre Seong de MOTIE a déclaré : « Nous allons renforcer les liens entre les entreprises afin que la Corée puisse sauter dans une centrale de semi-conducteurs de système, et soutenir la compétitivité industrielle en encourageant la main-d’œuvre professionnelle et en soutenant la R&D. »

