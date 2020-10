PlateStation : la solution pour customiser sa Playstation 5

Publicité

Des plaquettes pour modifier la couleur de sa Playsation 5 ? C’est ce qu’a créé la nouvelle marque Britannique, PlateStation.

Une Playstation 5 blanche, uniquement…

Avec la sortie de la Playstation 5, Sony tente une nouvelle approche auprès de ses fidèles consommateurs. Un changement de couleur pour sa nouvelle console. La PS5 sera vendue en Blanc, ce qui apporte une nouvelle fraicheur à la console qui depuis ce jour a toujours été anthracite. Pour l’instant Sony n’a pas décidé de proposer différents coloris ce qui est dommage. Alors que ses fans tentent désespérément de trouver un moyen de personnaliser celle-ci. C’est l’entreprise britannique, PlateStation qui décide de proposer leurs services avec des panneaux de plusieurs couleurs comme bleu, rouge ou encore chrome. Ces derniers peuvent très bien s’adapter sur une Playstation 5 modèle standard, avec l’encoche pour le lecteur Blu-Ray ou pour une Playstation 5 en Digital Edition.

5 coloris pour seulement 34,95€

PlateStation vous propose cinq coloris au choix : noir mat classique, rouge cerise, bleu indigo, style camouflage ou chrome brillant. Il y en a pour tous les goûts. La paire de panneaux s’affiche au prix de 34,95€ (frais de port non compris) et livrée en France. Concernant la fabrication des panneaux, ils seront fabriqués à partir de plastique standard de qualité industrielle en Chine. Pour ce qui est de la mise en place de ces derniers, pas d’inquiétude. Leurs dimensions respecteront celles données par Sony et permettront aux panneaux de s’installer aussi facilement que les blancs originaux. C’est ce qu’a clairement démontré Yasuhiro Ootori, vice-président du département de design mécanique chez Sony Interactive Entertainment.

Retrouvez les solutions PlateStation directement sur leur site.

Publicité