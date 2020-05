PlayStation 5 et Unreal Engine 5 – Une démo pleine de promesses

Personne n’a pu manquer cette vidéo montrant en action le futur Unreal Engine 5 tournant en temps réel sur PS5. Une claque graphique est alors venue gentiment nous réveiller face à une telle prouesse. Pour rappel, ce moteur de jeu provient de chez Epic Games. Pendant cette présentation, les développeurs ont clairement dit que le moteur du jeu ne sera pas exclusif à la PS5. D’ailleurs, celui-ci sera disponible sur la prochaine Xbox Series X, Switch, iOS, Android et PC.

Une présentation optimisée pour la PS5

Effectivement, cette démonstration est conçue en collaboration avec Sony. De ce fait, le SSD est totalement optimisé pour accueillir le jeu et combler ses besoins. Une interview avec Tim Sweeny le CEO d’Epic Games a été réalisée par venturebeat.com. Dans la future PS5, Epic Games sait qu’il y a un excellent GPU et un très bon CPU, cependant cette prouesse technique est possible grâce au SSD. Ce SSD rend envisageable tout ça au moyen d’un débit deux fois plus important que celui de ses rivales. Cela permet aux développeurs d’exploiter entièrement les caractéristiques du SSD. De plus, ces performances sont encore bien supérieures par rapport aux SSD prévus sur les PC.

« Nous sommes sur un ouvrage colossal sur l’architecture de stockage de la PS5 ainsi que d’autres choses. Nous souhaitons exploiter l’Unreal Engin« Nous sommes sur un ouvrage colossal sur l’architecture de stockage de la PS5 ainsi que d’autres choses. Le désir d’exploiter l’Unreal Engine 5 au maximum sur la PS5 est fort. Néanmoins, il sera disponible sur les différentes plateformes. Sony a fait un excellent travail sur l’architecture grâce au système de la PS5. Celle-ci ne détient pas le meilleur GPU, elle ne possède pas non plus la dernière carte graphique équivalente sur PC. Cependant, l’exploitation du SSD est bien plus avancée que sur PC. Peut-être que ça donnera des idées aux constructeurs de SDD pour PC. »

Quand est-il de la Xbox Series X ?

Nous avons l’impression que tout n’est que markéting pour mettre en avant la PS5. En même temps quand nous voyons le manque de communication de la Xbox Series X par Microsoft, Sony avait une carte à jouer. Joué brillamment, nous avons eu une leçon de graphisme grâce à cette collaboration entre Sony et Epic Games.

Quand est-il de la Xbox Series X ? Celle-ci dispose d’un meilleur CPU, une meilleure carte graphique ainsi qu’une meilleure bande passante en VRAM. La carte graphique peut également piocher la vitesse produite par le SSD pour pouvoir améliorer ses performances. La seule chose qui les différencie provient de la vitesse de celui-ci. Cette vitesse est beaucoup plus présente sur la PS5. Que donnerait une démo semblable sur Xbox Series X ? Nous le saurons surement dans les mois à venir. En attendant, si les PC marquaient encore une avance considérable sur la PS4 et Xbox One à leurs sorties. Cette future génération de console risque de mettre à mal nos chers PC. Nous vous donnons rendez-vous en juillet pour le Xbox 20/20.