PlayStation Now : les nouveaux jeux de janvier 2021

Publicité

Même si Microsoft est pour le moment sous le feu des projecteurs avec son service de cloud gaming Xbox Game Pass, Sony n’en démord pas avec le PlayStation Now. La firme nippone vient d’ailleurs de dévoiler les nouveaux jeux qui arriveront durant le mois de janvier 2021.

Se faisant discret, le PlayStation Now continue tout de même son bout de chemin avec aujourd’hui plus de 700 jeux accessibles en cloud gaming sur PS4, PS5 et PC. Afin de débuter l’année, Sony a implémenté cinq jeux à son service.

Janvier 2021 : les jeux qui arrivent sur le PlayStation Now

Alors que la PS5 fait encore parler d’elle avec une version noire ou bien une fin des tuptures de stocks très prochainement, Sony dévoile les jeux qui vont atterrir sur son catalogue PlayStation Now. Voici les 5 licences qui arrivent en cloud gaming à partir du mois de janvier 2021.

The Crew 2 (5 janvier au 6 juillet 2021) : embarquer une nouvelle fois pour une aventure motorisée sur les routes et dans les villes mythiques des États-Unis. Une épopée grandeur nature qui saura ravir les amateurs de conduite et de grands espaces.

Publicité

FrostPunk (12 mois minimum) : développé par les créateurs de This War of Mine, ce jeu de gestion prend place dans un univers steampunk post-apocalyptique. Sous une vague de froid menaçante, les derniers réfugiés se sont regroupés aux abords d’anciens générateurs à charbon. Dirigeant d’un groupe de survivant, votre objectif est simple : survivre.

Troisième jeu arrivant sur le PlayStation Now, WWE 2K Battlegrounds (5 janvier au 6 juillet 2021), un jeu de catch de type arcade jouant grandement sur l’humour. Helldivers sera quant à lui disponible indéfiniment. Dans ce jeu de type shoot’em up, vous exploserez tout sur votre passage afin de repousser la menace extra-terrestre. Surviving Mars (indéfiniment) est un jeu de gestion dans lequel vous devez bâtir votre colonie sur la célèbre planète rouge.

Encore un peu de temps ? Découvrez les jeux gratuits en janvier 2021 grâce au PlayStation Plus !