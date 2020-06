Plus de détails sur la PS5, EA dévoile Star Wars : Squadron et WhatsApp – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (15 juin). Au programme aujourd’hui, EA présente Star Wars : Squadron, des détails sur la PS5 et de nouvelles fonctions WhatsApp.

EA dévoile Star Wars : Squadron

Cette année 2020 aurait bien pu être une année sans nouveauté pour la saga Star Wars… Mais Electronic Arts vient de dévoiler un tout nouveau jeu : Star Wars : Squadron. Annoncé trop tôt par erreur sur la boutique de jeu de Microsoft, son annonce officielle s’est déroulé en live lors de la diffusion du trailer sur YouTube, hier soir à 17h. Dans ce nouvel opus, les joueurs embarquent à bord des vaisseaux de la Rebellion ou de l’Empire, au choix, pour former deux équipes de cinq joueurs qui s’affronteront en combat aérien. Il s’agit donc d’un jeu multijoueur, qui pourrait aussi proposer un mode histoire pour compléter le jeu. Sa mise en vente officielle devrait avoir lieu le 2 octobre prochain sur consoles et PC pour moins de 40 €. A vos commandes, pilotes !

De nouveaux détails sur la PS5 dévoilés

Après la présentation du 11 juin dernier dévoilant la PS5, de nouvelles indiscrétions viennent s’ajouter aux informations déjà existantes. Elles viennent d’un interview de Matt McLaurin, qui n’est autre que le VP UX Design. Dans un premier temps, celui-ci nous informe que le coloris noir de la PS5 devrait voir le jour. Une bonne nouvelle pour celle et ceux qui n’étaient pas convaincus par l’unique coloris blanc proposé pour le moment. Bien sûr, les éditions spéciales seront de la partie, donc acheter la console « day one » n’est peut-être pas un choix à faire si vous souhaitez un autre coloris.

De plus, bien qu’aucune image n’ait été dévoilée ou fuitée, l’interface utilisateur aurait été revue pour permettre une « amélioration de 100% par rapport à l’interface utilisateur de la PS4 ». Des interrogations subsistes et subsisteront jusqu’à la présentation de l’interface qui aura un rôle un jouer au moment de choisir entre Xbox Series X ou PS5. Pour finir, durant l’interview, Matt McLaurin à affirmer qu’une personnalisation de l’hardware serait possible. Une bonne nouvelle pour ceux désireux d’ajouter de la RAM ou du stockage.

WhatsApp va se doter de nouvelles fonctionnalités

Après le déploiement du mode sombre, Whatsapp testerait de nouvelles fonctions. La première est toute simple, il s’agirait du multi accès. Jusqu’ici, lorsque vous vous connectez à un autre appareil, le smartphone précédent est automatiquement déconnecté de Whatsapp. Ainsi, à travers une mise à jour, il serait bientôt possible de connecter jusqu’à 4 appareils simultanément. Ensuite, il serait également question d’une meilleure gestion des anciens messages. En effet, nous aurions bientôt la possibilité de chercher des messages ou même afficher des messages par date à l’aide d’un calendrier. Enfin, Facebook pourrait aussi mettre à disposition un outil de gestion de stockage qui devrait permettre de supprimer des messages volumineux comme des images ou des vidéos de manière massive.







On espère que les actualités du jour autour de WhatsApp, Star Wars et PS5. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti