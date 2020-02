Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de BlackBerry, Nvidia, TikTok et Instagram. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Samsung Galaxy S20, Google Chrome et Poco. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Un Galaxy Home Mini et prix des Samsung Galaxy S20

Depuis la sortie de son Galaxy Home en 2018, Samsung ne c’était pas vraiment intéressé au marché de l’enceinte connectée. Mais aujourd’hui, le constructeur sud-coréen change la donne et va sortir très prochainement un Galaxy Home Mini. Une information qui nous provient tout droit d’un communiqué officiel(qui a été depuis retiré) de Samsung qui annonce une sortie pour le 12 février prochain. De plus, le Galaxy Home Mini ne devrait pour le moment ne sortir qu’en Corée du Sud.

Ce leak vient de pair avec celui des Galaxy S20. En effet, Samsung a dévoilé (bien trop) en avance le nom de son futur smartphone haut de gamme. En mettant en vente les coques des futurs smartphones, Samsung se saborde lui-même avant la présentation officielle le 11 février. Côté prix, Samsung entend bien réduire l’écart de prix avec Apple et va donc naturellement augmenter le prix de ses flagships. Bien qu’encore au stade de rumeur, les prix oscillent entre 999$ et 1399$ en passant par 1199$. Un prix qui se justifiera en partie par la compatibilité avec la 5G. Pour plus d’informations sur les futurs smartphones, rendez-vous dans notre article détaillant les spécificités techniques des Galaxy S20 !

Chrome se met à jour dans sa version 80

Google vient de déployer la dernière mise à jour de son navigateur Chrome. Au programme, de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que le groupement d’onglets ou le masquage des demandes de notifications. L’entreprise continue aussi sa bataille contre les cookies et cherche à offrir un service de plus en plus sécurisé. Découvrez-en plus dans notre article Chrome 80: découvrez les nouveautés du navigateur Google.

Poco X2, un premier smartphone sans Xiaomi

Poco ou Pocophone est une sous marque de Xiaomi comme Redmi ou BlackShark. Le Pocophone F1, premier smartphone de la marque, a été un gros succès auprès des consommateurs en 2018. Il proposait notamment des caractéristiques techniques proches d’un smartphone haut de gamme pour un prix réduit. Deux ans après son introduction, l’entreprise vient de présenter son successeur, le Poco X2 ou Redmi K30… En effet, le Poco X2 est tout simplement un Redmi K30 renommé ce qui risque de décevoir de nombreuses personnes…

Au programme, nous retrouvons ainsi un écran 120Hz épaulé par un Snapdragon 730G ainsi qu’une batterie de 4500mAh. Heureusement, l’appareil bénéficie d’une recharge rapide de 27W (fourni dans la boite) pour éviter un temps de rechargement trop long à cause de sa grosse batterie. De plus, il profite aussi du même processeur que le dernier Mi Note 10 de Xiaomi. Côté mémoire, vous retrouverez 256Go de stockage (UFS 2.1) ainsi que 8Go de mémoire vive. Enfin, à l’arrière, la marque a intégré 4 capteurs photo de 64 (principal) + 8 (ultra grand-angle) + 2 (macro) + 2 (zoom optique) chacun. Nous n’avons pour le moment pas d’informations concernant sa disponibilité en France ni son prix. En Inde, le smartphone sera vendu aux alentours de 200€ pour la version d’entrée de gamme.

