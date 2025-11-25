Profitez des offres Zendure SolarFlow et maîtrisez votre énergie

Ce Black Friday 2025, les offres sur les solutions Zendure SolarFlow promettent de révolutionner la gestion de l’énergie à la maison. Face à la hausse incessante des prix de l’électricité, l’innovation devient essentielle pour garder le contrôle sur ses factures. Zendure propose alors des solutions abordables et efficaces pour produire, stocker et gérer votre électricité, que ce soit sur un balcon ou une toiture.

Les nouveaux systèmes SolarFlow de Zendure pour le Black Friday

Cette année, Zendure lance des promotions exceptionnelles sur sa gamme SolarFlow. Ces offres se concentrent sur des kits prêts à l’emploi adaptés à toutes les configurations. Le SolarFlow 2400 AC s’adresse aux maisons équipées de panneaux solaires sur la toiture. Il fournit jusqu’à 2 400 W en AC grâce à une technologie intelligente et une batterie extensible jusqu’à 17,28 kWh.

Pour les petits espaces, Zendure propose le SolarFlow 800 Plus et le SolarFlow 800 Pro. Ils sont idéaux pour les balcons grâce à leur installation facile et leur efficacité. Ces packs affichent des prix réduits, rendant l’énergie solaire accessible à un plus grand nombre.

Des solutions innovantes pour une gestion d’énergie intelligente

Chaque système SolarFlow bénéficie des dernières avancées technologiques. Les batteries utilisent des matériaux performants comme la LiFePO4 pour maximiser la durée de vie et réduire les pertes d’énergie. Les modèles intégrant jusqu’à quatre MPPT assurent une meilleure production d’électricité même par faible ensoleillement.

Les utilisateurs peuvent adapter facilement la capacité de stockage selon leurs besoins. De plus, le mode hors-réseau garantit une alimentation autonome, en totale sécurité.

Profitez des promotions sur les kits solaires de Zendure

Pendant le Black Friday, les offres SolarFlow affichent des remises importantes. Par exemple, le SolarFlow 2400 AC avec une batterie revient à 1 199 € au lieu de 1 798 € . Les packs avec plusieurs batteries ou panneaux solaires bénéficient aussi de réductions substantielles. C’est donc le bon moment pour s’équiper et économiser durablement.

SolarFlow 800 Plus dès 479 €

dès 479 € SolarFlow 800 Pro dès 719 €

dès 719 € Des packs prêts à installer avec batteries et panneaux

L’application Zendure : contrôler et optimiser sa consommation

L’application Zendure apporte un vrai plus. Elle offre une gestion en temps réel de la production et de la consommation d’électricité. Grâce au module ZENKI HEMS, il est possible de programmer automatiquement la charge et la décharge. Ainsi, chaque utilisateur peut optimiser l’utilisation de sa propre énergie, même selon la météo ou les tarifs horaires. Tout se gère à distance, simplement depuis son téléphone.

En conclusion, Zendure SolarFlow propose en ce Black Friday des solutions innovantes et accessibles pour répondre à la crise énergétique. Grâce à des systèmes intelligents et une application dédiée, il n’a jamais été aussi simple de produire et consommer sa propre énergie solaire à la maison. Ne manquez pas ces offres pour faire de vraies économies cet hiver.

