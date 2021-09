PS5 : la nouvelle mise à jour augmente les performances

La PS5 de Sony ne profite pas souvent de mises à jour majeures. Cependant, lorsqu’elles arrivent, elles apportent leur lot de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de meilleures performances. La console next-gen vient en effet de dévoiler que le console next-gen fonctionnait plus vite et offrait quelques FPS en plus sur certains jeux vidéo.

De meilleures performances pour la PS5

Après une phase de bêta durant l’été, Sony a enfin déployé la semaine dernière une nouvelle mise à jour majeure pour la PS5. Outre de nouvelles fonctionnalités (prise en charge des SSD M2, 3D Audio, interface…), la console vient aussi profiter d’une amélioration de ses performances. Non annoncée par Sony dans sa vidéo de présentation de la mise à jour, cette nouveauté offre quelques changements non négligeables pour les joueurs.

L’information nous provient directement Digital Foundry, média spécialisé dans le test des performances des jeux vidéo. Dans des tests entre la PS5 avant et après la mise à jour de septembre, le site a ainsi remarqué que les jeux profitaient de meilleures performances. Par exemple, la console next-gen faisait tourner les jeux Control et Devil May Cry 5 entre 2 à 3 % plus vite avec notamment une augmentation du framerate d’environ 1 à 2 FPS. Ces améliorations ne concernent cependant pas tous les jeux.

Pour le moment, nous n’avons aucune précision concernant les changements effectués par Sony afin de permettre à la PS5 de gagner en performances sur certains jeux. On peut cependant facilement penser à une simple mise à jour des pilotes graphiques et/ou encore quelques optimisations du système d’exploitation de la console next-gen.

