PS5 : Sony dévoile la nouvelle Playsation et c’est plutôt pas mal !

A l’occasion d’une conférence, Sony a dévoilé la nouvelle console PS5 et annonce ainsi sa date de commercialisation ainsi que ses spécifications.

Au programme de la nouvelle Playstation : Ray Tracing, SSD et nouvelle manette !

Design

Sony rompt avec le traditionnel noir et fait le choix pour la PS5 du blanc pour la plus grande partie, mais le centre de la console lui, reste noir.

Sony fait donc le choix d’un design futuriste pour sa nouvelle Playstation, et ne reprend en aucun cas le visuel de la version développeur qui avait fuité.

La PS5 est présentée lors de la conférence de façon verticale. Mais il semble possible de coucher celle-ci comme n’importe qu’elle console de salon.

En bref, la PS5 ne ressemble à aucune de ses grandes sœurs, et le choix d’un design futuriste aux formes arrondies signe le renouveau de Sony et montre une réelle envie d’avancer. Même si certains comparent avec humour le design de la nouvelle PS5 à la Théière Spécial T.

Je trouve pas la version avec le lecteur blue ray! 😜 pic.twitter.com/XlmEwSVD9B — Emi Sphère Atelier (@EmiSpherePC) June 12, 2020

Les différentes versions

La Playstation 5 sera alors déclinée en 2 versions, l’une traditionnelle avec un lecteur Blu-Ray, et la seconde sans lecteur.

PS5

PS5 Edition Digitale

Oui, Sony fait le pari de proposer une version entièrement digitale. Il faut reconnaitre que c’est plutôt une bonne idée quand on sait que le marché du jeux-vidéos tend à supprimer les supports physiques.

Ainsi, le lecteur Blu-Ray pourrait intéresser ceux ne disposant pas d’un lecteur dissocié pour leurs films Blu-Ray.

Heureusement il ne s’agit que de la seule différence entre ces deux consoles. Le matériel et les performances sont identiques sur les deux versions.

Fiche technique

Sony annonce que la PS5 sera capable de fournir une qualité audio 3D et des graphismes en 8K avec la prise en charge du Ray-Tracing.

Voici la fiche technique.

Processeur AMD de troisième génération Ryzen ZEN 2 avec 8 cœurs 3,5 GHz

Puce audio 3D personnalisée pour une meilleure expérience audio

Un processeur graphique Navi de Radeon, Ray-Tracing, 10,28 TFLOPs, 36 CU à 2,23 GHz

16 GB GDDR6 (RAM) avec une bande-passante de 448 GB/s

Un SSD ultra-rapide (5,5 Go/s) avec une capacité de stockage est de 825 Go en PCIe 4.0

Résolution 8K et option 4K

Lecteur Blu-ray 4K

A noter que la PS5 s’annonce rétro compatible avec les jeux PS4 et qu’elle sera 5 fois plus puissante que la PS4.

La manette

La nouvelle manette ne se nommera pas DualShock 5 comme toutes les précédentes, mais DualSense.

Sony affirme qu’il s’agirait d’une toute nouvelle expérience. Les boutons L2 et R2 auront une sensibilité différente en fonction de chaque jeux.

Les vibrations aussi seront revues. Il sera désormais plus facile de comparer une bousculade ou un gros choc. Le retour haptique aura une part non négligeable sur cette nouvelle manette.

Elle possédera bien sûr un port jack, et un pad tactile.

Autrement dit, mis à part le design en lien avec la console, pas de grosse révolution si ce n’est le retour haptique amélioré, et un pad tactile configurable.

Sony n’a pas encore communiqué sur le prix ni la date de sortie de la PS5. Cependant, certaines rumeurs indiquent que la PS5 couterait 450€ à produire. Il faudra alors encore patienter un peu avant d’avoir cette annonce.

Concernant la date de lancement, il est fort à parier que la PS5 sera en vente en fin d’année.