Quand l’Apple Watch déverrouille l’iPhone Duo à travers les murs

Et si votre Apple Watch devenait le talon d’Achille de votre iPhone Duo ? L’arrivée tant attendue des appareils pliables chez Apple s’accompagne de choix ergonomiques surprenants qui agacent déjà les utilisateurs de la première heure. En abandonnant l’emblématique reconnaissance faciale au profit d’un capteur d’empreintes latéral, la marque à la pomme a ouvert la porte à une astuce de contournement pratique mais redoutable.

Le retour de Touch ID : le pari risqué de l’iPhone Duo

Depuis l’introduction de l’iPhone X, la firme de Cupertino avait habitué son public à l’excellence de la reconnaissance faciale 3D. Le nouveau smartphone pliable bouleverse cette habitude bien ancrée en intégrant directement un capteur Touch ID dans son bouton de mise en marche. Ce choix technique s’expliquerait par les contraintes d’intégration inhérentes au format pliable. Avec le capteur Touch ID, l’utilisateur pourrait s’authentifier. Et ce, que l’appareil soit ouvert ou replié.

Pourtant, à l’usage, ce retour en arrière pique la curiosité des utilisateurs et suscite la frustration. En effet, le capteur raterait fréquemment la reconnaissance du doigt au premier essai, obligeant l’utilisateur à recommencer à plusieurs reprises. De surcroît, le positionnement de ce bouton sur la tranche droite pénalise naturellement les utilisateurs gauchers. Pour rappel, Apple a récemment restreint les commandes à deux unités par client sur sa boutique officielle afin de réguler la forte demande mondiale.

L’Apple Watch peut déverrouiller l’iPhone Duo à travers une cloison

Pour faire passer la pilule de ce capteur capricieux, Cupertino importe une fonction bien connue des utilisateurs de Mac. En effet, une Apple Watch déverrouillée au poignet peut ouvrir instantanément le téléphone sans nécessiter la moindre manipulation physique. Cette rapidité d’exécution séduit immédiatement les amateurs de fluidité, mais cache une faille de proximité pour le moins troublante.

Des tests réalisés en conditions réelles démontrent que la liaison sans fil demeure active jusqu’à une distance d’environ trois mètres. Pire encore, le signal traverse les cloisons et les cloisons murales sans encombre. Un collègue posté dans une pièce voisine peut ainsi accéder par inadvertance à vos données personnelles si votre mobile repose sans surveillance sur un bureau. Certes, les transactions financières et les mots de passe enregistrés exigent toujours une validation biométrique stricte. Néanmoins, les e-mails, les photos et les messages s’affichent instantanément.

Face à ces risques d’intrusion involontaire, la prudence exige de modifier immédiatement les paramètres par défaut de votre équipement. Il suffit de vous rendre dans les réglages du système, puis d’accéder à la section dédiée aux codes et à la biométrie pour désactiver l’option de déverrouillage via la montre connectée. Si vous préférez conserver ce confort d’utilisation malgré tout, pensez à enregistrer plusieurs empreintes digitales pour optimiser chaque tentative de reconnaissance.