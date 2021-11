Ransomwares : 32 % d’attaques supplémentaires constatées en France entre 2019 et 2020

Internet fait maintenant partie de la vie d’une grande majorité des Français, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Avec la crise sanitaire, le télétravail est venu encore plus accentuer l’utilisation des services web dans le monde. Constat : le ministère de l’Intérieur vient d’annoncer que les attaques aux ransomwares ont augmenté de 32 % entre 2019 et 2020 en France. Ce ne sont cependant pas les particuliers qui sont les plus touchés, mais les milieux professionnels, dont principalement l’industrie.

De plus en plus d’attaques aux ransomwares en France

Dans un récent communiqué, le ministère de l’Intérieur est venu dévoiler les résultats d’une enquête concernant les attaques aux ransomwares (rançongiciels)en France. Au cours de l’année 2020, le gouvernement explique ainsi que les services de police ont déclenché entre 1 580 et 1 870 procédures. Cela représente une augmentation de 32 % par rapport par rapport à 2019. À titre de comparaison, on apprend que les attaques par rançongiciel augmentées en moyenne de 3 % chaque année jusqu’en 2019.

Malgré cette hausse impressionnante, le ministère explique : « les procédures en lien avec des attaques par rançongiciel envers les entreprises et les institutions ne représentent cependant que 15 % des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données enregistrées entre 2016 et 2020« . Dans les détails, le secteur industriel est particulièrement touché étant donné qu’il représente 15 % des victimes enregistrées depuis 2016. Du côté du secteur des administrations publiques, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale, il représente 20 % des victimes de ransomwares depuis cette même période.

Le ministère de l’Intérieur souligne ensuite que les rançons demandées auprès des entreprises et des institutions sont de plus en plus importantes. Ces dernières sont d’ailleurs de plus en plus souvent demandées en cryptomonnaie. Les données enregistrées par la police permettent ainsi de montrer que la valeur médiane des rançons a augmenté d’environ 50 % par an entre 2016 et 2020 pour atteindre un montant moyen de 6 375 euros pour 2020.

