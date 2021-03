Realme GT présenté au MWC de Shanghai : la marque se lance dans le haut de gamme

La marque Realme, tout juste arrivée en France en 2019, connait une forte croissance. Plutôt orientée vers le milieu de gamme, la marque vient de présenter un nouveau smartphone : le Realme GT.

Realme cherche à toucher un public plus large

Lors du MWC de Shanghai 2021, Realme, la marque de smartphones qui connaît la plus forte croissance au monde, a présenté en avant-première son nouveau produit phare : le Realme GT, et a annoncé sa stratégie « Dual-platform Dual-flagship », qui consiste à présenter sa gamme de produits milieu et haut de gamme, en apportant une technologie plus puissante et un design novateur.

Realme insiste surtout sur le design de son appareil et précise qu’il sera équipé d’un dos en cuir végan jaune ainsi qu’une bande noire faisant écho à son nom et à la course automobile.

Realme GT : un « double flagship »

Habituée à proposer des smartphones à prix très attractifs dans l’entrée et le milieu de gamme, la marque Realme semble vouloir toucher un public plus large. En effet, le nouveau smartphone présenté embarque la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 888. La série GT se veut être la nouvelle gamme phare de Realme, avec les meilleures performances du marché.

Le realme GT est équipé de manière innovante du système de refroidissement VC en acier inoxydable. Le nouveau système de refroidissement améliore encore plus les performances de dissipation de la chaleur du téléphone. Cette nouvelle technologie repose sur de l’acier inoxydable dans le système de refroidissement.

Le smartphone possède une caméra principale de 64 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 13 mégapixels.

Le 4 mars, les clients de Chine pourront acheter le nouveau smartphone de Realme. Dès lors, on pourra découvrir le prix du Realme GT sur ce marché. Cela permettra d’émettre quelques estimations sur son tarif lorsqu’il sortira en Europe.

