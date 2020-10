RED by SFR : les forfaits mobiles 100 Go et 80 Go jouent les prolongations

Publicité

Les promotions sur les forfaits mobiles RED by SFR sont prolongées jusqu’au 12 octobre. L’occasion pour vous de souscrire à des offres 80 Go et 100 Go sans engagement et ne doublant pas de prix après un an.

Forfaits mobiles 100 Go et 80 Go sans engagement et à prix fixe chez RED by SFR

Besoin d’un forfait mobile avec une quantité de Go élevée ainsi qu’un prix fixe même après un an ? RED by SFR a très probablement l’offre qu’il vous faut. L’opérateur mobile vient en effet de relancer ces séries limitées 80 Go et 100 Go pour quelques jours.

80 Go ou 100 Go de données mobiles ?

La première question à se poser pour faire son choix entre les deux forfaits mobiles est : combien de Go ai-je besoin par mois ? Tout dépend de votre usage d’internet durant un mois entier. Une personne se déplaçant souvent et usant du partage de connexion sera plus apte à prendre un forfait 100 Go afin de répondre de façon durable à ses besoins. De même si vous êtes un gros consommateur de séries ou de films en streaming sur votre smartphone. Cependant, si vous utilisez souvent le réseau Wi-Fi, 80 Go vous seront amplement suffisants afin de rester connecter à l’extérieur.

Outre ces quantités de données mobiles, les deux forfaits mobiles proposent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. 10 Go de data sont en plus disponibles chaque mois à l’étranger (Europe et DOM).

Publicité

Sans engagements, les forfaits mobiles sont respectivement disponibles au tarif de 14 euros par mois pour le forfait 80 Go et 16 euros par mois pour la version 100 Go.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez notre dernier article forfait mobile :