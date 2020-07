RED by SFR lance un forfait mobile 80 Go pour seulement 14 euros

RED by SFR est de retour avec une offre qui va en faire craquer plus d’un. L’opérateur mobile vient en effet de lancer un forfait mobile 80 Go pour le prix de 14 euros par mois, même après un an.

80 Go pour 14 euros, une offre à ne pas rater

Encore une fois, la guerre des opérateurs mobiles continue. Cette fois-ci, c’est au tour de RED by SFR de proposer une offre des plus alléchantes. L’opérateur vient en effet de lancer un forfait mobile 80 Go pour le prix de 14 euros par mois. Sans engagement, celui-ci est sans engagement et n’augmente pas après un an.

Pour commencer, le forfait mobile se dote d’une enveloppe de données mobile de 80 Go en 4G. Si vous êtes un voyageur dans l’âme, sachez que 10 Go sont aussi inclus en Europe, Suisse et Andorre. Les appels, SMS et MMS sont quant à eux illimités en France, dans les DOM et depuis l’Union européenne. Fin de l’offre : 27 juillet.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile RED by SFR pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les forfaits mobiles du moment :