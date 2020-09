RED by SFR relance son forfait mobile 100 Go à prix réduit

En vue de la rentrée, RED by SFR a mis les bouchées doubles afin de conquérir le plus d’utilisateurs. Pour cela, l’opérateur a rebaissé le prix de son forfait mobile 100 Go à 16 euros par mois au lieu de 20 euros. En plus de cela, l’offre est sans engagement et ne double pas après un an.

Un forfait mobile 100 Go pour seulement 16 euros chez RED by SFR

Si l’offre 50 Go pour 3,99 euros ou 80 Go pour 5,99 euros chez Cdiscount mobile ne vous suffit pas, RED by SFR a un forfait mobile 100 Go qui pourrait vous convaincre grâce à son prix de 16 euros par mois. Voici l’ensemble des détails de cette offre.

Le forfait mobile RED by SFR comprend une enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine. Pour vos déplacements à l’étranger, l’offre se dote de 10 Go de datas par mois en Europe/DOM. Les classiques appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’Union européenne ainsi que les DOM. Petit bonus de ce forfait, l’option SFR Cloud 100 Go est offerte. Celle-ci vous permettra de stocker et accéder à vos fichiers sur un espace de stockage dans le cloud. Sans engagement, l’offre est proposée au prix de 16 euros par mois, même après un an. Fin de l’offre : 21 septembre.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.