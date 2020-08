RED by SFR revient à la charge avec un forfait mobile 80 Go à 14 € !

RED by SFR continue de jouer les promotions en ce mois d’août. L’opérateur relance en effet son forfait mobile 80 Go sans engagement au prix de 14 euros par mois.

RED by SFR propose le meilleur forfait mobile 80 Go du marché

Le jeu de la concurrence entre opérateurs mobiles n’est pas prêt de se terminer. Après des offres chocs à petits prix par Cdiscount, c’est au tour de RED by SFR de s’attaquer aux forfaits mobiles 80 Go en proposant un prix attractif de 14 euros par mois.

Pour commencer, cette offre RED by SFR dispose d’un argument de choix : son enveloppe de données mobile 4G. L’opérateur propose en effet 80 Go de données mobiles . Une quantité somme toute suffisante pour surfer sur internet et streamer des contenus musicaux voir vidéo. Bien évidemment, les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France métropolitaine et les DOM ainsi que depuis les DOM et l’Europe. Une itinérance de données 4G de 10 Go en Europe est aussi incluse dans le forfait. Pour finir, le forfait mobile 80 Go RED by SFR sans engagement est proposé au prix de 14 euros par mois, même après un an.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.