Retour du forfait mobile 100 Go RED by SFR pour 17€ à vie

L’opérateur RED by SFR revient encore une fois sur les devants de la scène avec son forfait mobile 100 Go. Proposé sans engagement au prix de 17€ par mois à vie, cette offre idéale pour les gros consommateurs de données mobiles.

Forfait mobile 100 Go RED By SFR

Une fois n’est pas coutume, les opérateurs mobiles recyclent leurs offres. Cette semaine, c’est au tour de RED by SFR de raviver les flammes de son forfait mobile 100 Go pour 17€ par mois. On retrouve donc tout d’abord dans cette offre une grosse quantité de données mobiles. Ces 100 Go seront largement suffisants pour toute personne utilisant régulièrement internet. On retrouve ensuite les très classiques appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. Pour les baroudeurs dans l’âme, le forfait mobile dispose de 10 Go d’internet depuis l’UE et les DOM. En plus de cela, vous disposez de l’option SFR Cloud 100 Go vous permettant d’accéder à vos fichiers n’importe où. Bien évidemment, cette offre RED by SFR est sans engagement, et le meilleur dans tout cela, c’est que son prix restera fixe même après un an.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.