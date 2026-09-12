Samsung installe à Gamescom 2026 un stand de 1090 m² à Cologne, du 26 au 30 août. Sous le thème « #PlaySamsung », la marque y expose tout son écosystème gaming, des moniteurs aux téléphones, en passant par les SSD et les casques.

Un stand organisé en quatre zones dédiées

La Odyssey Zone rassemble les moniteurs gaming de la marque, mais aussi le SSD haute performance 9100 Pro et le casque JBL Quantum 950. De plus, les visiteurs peuvent y essayer les derniers écrans Odyssey sur des titres comme Call of Duty: Modern Warfare 4, Crimson Desert ou Cyberpunk 2077. Ce dernier bénéficie notamment de la technologie HDR10+ GAMING, pour des couleurs plus fidèles à l’intention des développeurs.

La Galaxy Zone met en avant l’écosystème mobile, avec le Galaxy Z Fold8 Ultra et le Galaxy S26 Ultra, tous deux équipés d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 personnalisée pour Galaxy. Samsung y présente aussi les Galaxy Buds 4 Pro et leur mode gaming basse latence, ainsi que de nouveaux SSD portables. Le Z Fold8 Ultra embarque également Neural Frame Fusion, une technologie IA qui génère des images en temps réel pour un rendu plus fluide sans sacrifier l’autonomie.

Dans la Gaming Hub Zone, la marque met en scène le cloud gaming via Samsung Gaming Hub, accessible directement depuis un téléviseur ou un moniteur compatible, sans console ni téléchargement. La TV OLED S95H, le Galaxy S26 Ultra et le casque JBL Quantum 650 y sont exposés. Enfin, la T1 Zone, née d’un partenariat avec l’équipe d’esport T1, permet d’essayer l’équipement utilisé par Faker, Sang-hyeok Lee, joueur de League of Legends parmi les plus reconnus au monde.

La Odyssey Zone, dédiée aux moniteurs gaming Samsung. Crédit : Samsung

Une nouvelle gamme Odyssey dévoilée pendant le salon

Le 27 août, Samsung a profité du salon pour officialiser sa gamme Odyssey 2027, avec plusieurs nouveautés présentées comme des premières mondiales. Parmi celles-ci, figurent un moniteur OLED de 49 pouces à 360 Hz, un modèle incurvé de 42 pouces dédié aux jeux d’aventure et de rôle, **ainsi qu’**un écran 27 pouces capable de grimper jusqu’à 1100 Hz pour les joueuses et joueurs compétitifs en FPS. De nouveaux SSD portables ont également été lancés à cette occasion.

Immersion dans la culture coréenne

Au-delà des produits, Samsung reconstitue également l’ambiance d’un PC café coréen sur son stand. Ainsi, cette expérience s’adresse aux visiteurs curieux de K-culture. De plus, des missions à accomplir via une application permettent de gagner des points échangeables contre des récompenses, dont des friandises coréennes.

La marque installe aussi un dispositif de Spatial Signage, un écran 3D sans lunettes qui donne l’impression de rencontrer en direct un membre de l’équipe T1 sélectionné. Les 27 et 28 août, la finale mondiale de la #PlayGalaxy Cup sur PUBG Mobile se déroule sur la scène du stand, avec dix équipes qualifiées à travers le monde qui s’affrontent pour le titre.

La T1 Zone, en partenariat avec l’équipe esport T1. Crédit : Samsung

Ce qu’il faut retenir

Avec cette exposition, Samsung cherche à démontrer que son écosystème d’appareils, du moniteur au smartphone, fonctionne comme un tout au service du jeu, plutôt que comme une simple juxtaposition de produits. Une stratégie assumée par Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et responsable du Global Brand Center chez Samsung Electronics. Ainsi, elle explique que le gaming dépasse désormais le simple jeu en lui-même pour englober des expériences personnalisées de bout en bout.