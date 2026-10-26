Fin septembre, Samsung a dévoilé sa sélection de Noël 2026, rangée en cinq thèmes : évasion, immersion, partage, style et bien-être. Au-delà des smartphones, la marque y glisse des montres, des écouteurs, un traceur, un ordinateur portable, un SSD et une bague connectée. Ce sont ces idées cadeaux Samsung qui sont passées en revue ici, hors smartphones.

L’électroménager et les écrans de la sélection ont droit à deux articles dédiés : les appareils Bespoke AI et les téléviseurs et enceintes. Les prix cités ont été relevés sur la boutique officielle de Samsung mi-octobre.

Évasion : partir léger, sans rien oublier

Pour les trajets des fêtes, Samsung met en avant ses écouteurs Galaxy Buds4 Series, sortis en mars. Les Galaxy Buds4 Pro, intra-auriculaires, sont affichés à 249 €. Les Galaxy Buds4, au design ouvert, passent à 149 € au lieu de 179 € mi-octobre. Les deux misent sur un son 24 bits et une réduction de bruit optimisée par Galaxy AI.

Ce son haute résolution n’est toutefois disponible qu’avec un smartphone ou une tablette Galaxy compatible. Sur iPhone, l’application de réglage de Samsung n’existe pas : contrôle du bruit, égaliseur et mises à jour demandent un appareil Android.

Les amateurs de randonnée regarderont plutôt la Galaxy Watch Ultra2, sortie en août et vendue 749 €. Elle associe un boîtier en titane, un GPS double fréquence et une batterie de 800 mAh, en hausse de 35 % selon Samsung. Elle n’est en revanche pas compatible avec l’iPhone, et demande un smartphone sous Android 13 au minimum.

Pour les valises, la sélection propose le Galaxy SmartTag2, à 39,90 € l’unité. Ce traceur promet jusqu’à 500 jours d’autonomie et un mode Perdu pour retrouver ses affaires. Il date cependant de 2023, et son successeur, le SmartTag3, vient d’être annoncé. Ce dernier sera enfin compatible avec l’iPhone, mais n’arrivera en France qu’en 2027.

Immersion : un grand écran pour créer pendant les vacances

Les fêtes laissent parfois enfin du temps pour monter les vidéos de l’année ou retoucher ses photos. C’est l’usage que Samsung imagine pour le Galaxy Book6 Ultra, sorti en mars. Ce portable de 16 pouces s’appuie sur un écran AMOLED 2X et sur des outils d’IA comme AI Select ou l’Assistant Notes.

La version proposée sur la boutique de Samsung associe un processeur Intel Core Ultra X7 358H, 32 Go de mémoire et 1 To de stockage. Elle est affichée à 3 199 € mi-octobre, ce qui en fait le produit le plus cher de cette sélection. Le test du Galaxy Book6 Ultra publié sur le site le résume en deux mots : ultra costaud, un peu gourmand.

Partage : garder les souvenirs du réveillon

Photos du repas, vidéos des enfants devant le sapin : les souvenirs de fin d’année prennent vite de la place. Samsung propose pour cela le SSD externe P7, présenté fin août lors de la Gamescom 2026. Il est annoncé de 1 à 8 To, avec des débits allant jusqu’à 4 000 Mo/s en lecture et 3 800 Mo/s en écriture selon la marque.

Ces vitesses demandent toutefois un ordinateur équipé d’un port USB4. Le SSD reste compatible avec l’USB 3.2, mais il sera alors plus lent. Il permet aussi d’enregistrer directement des vidéos depuis le Galaxy S26 Ultra, jusqu’en 8K. Samsung annonce enfin une résistance aux chutes de 2 mètres et une garantie de 2 ans.

Côté prix, la boutique de Samsung l’affiche à partir de 269,99 € en 1 To, 549,99 € en 2 To et 1 149,99 € en 4 To. Mi-octobre, toutes les capacités sont cependant en rupture de stock, et la version de 8 To n’y apparaît pas encore.

Bien-être : la santé au poignet… et au doigt

Crédit : Samsung

Pour prendre soin de soi entre deux repas de fête, Samsung mise sur la Galaxy Watch9, sortie en août. Elle est affichée à partir de 409 € en 40 mm Bluetooth, et jusqu’à 489 € en 44 mm avec connexion 4G. Elle suit en continu l’activité et le sommeil, sans manipulation particulière.

Selon Samsung, plusieurs de ses fonctions sont classées dispositifs médicaux : l’électrocardiogramme (ECG), la mesure de la pression artérielle et la détection des signes d’apnée du sommeil. La pression artérielle demande toutefois un smartphone Galaxy et un étalonnage préalable avec un tensiomètre à brassard. Cette opération est à refaire environ une fois par mois.

La Galaxy Ring, elle, suit le sommeil, l’activité et les principaux indicateurs de bien-être depuis le doigt. Samsung annonce jusqu’à 7 jours d’autonomie et des analyses alimentées par Galaxy AI. Elle ne fonctionne qu’avec un smartphone Galaxy sous Android 11 ou plus.

Mise en avant dans la sélection, elle est affichée à 450 € sur la boutique de Samsung. Mi-octobre, presque toutes les tailles y sont pourtant en rupture de stock. Mieux vaut donc s’y prendre tôt si elle figure sur la liste au père Noël.

Des idées cadeaux Samsung pensées pour ceux qui ont déjà un Galaxy

De 39,90 € pour un SmartTag2 à 3 199 € pour le Galaxy Book6 Ultra, cette sélection couvre des budgets très différents. Elle partage pourtant un point commun : la plupart de ces produits donnent le meilleur d’eux-mêmes avec un smartphone Galaxy. Le son 24 bits des Buds4, la Galaxy Ring, la Watch Ultra2 ou la pression artérielle de la Watch9 en dépendent directement.

Avant de glisser l’une de ces idées cadeaux Samsung sous le sapin, mieux vaut donc vérifier le téléphone de la personne à qui elle est destinée. La disponibilité mérite aussi un coup d’œil, puisque le SSD P7 et la Galaxy Ring sont en partie en rupture mi-octobre. Les stocks comme les prix peuvent encore évoluer d’ici aux fêtes.