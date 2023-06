Smartphones indestructibles : les irrésistibles Cyber X Pro et Cyber X à prix réduit !

Les amateurs d’aventure et de smartphones robustes seront ravis de découvrir les deux nouveaux modèles proposés par HOTWAV : le Cyber X Pro et le Cyber X. Conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes sans sacrifier les fonctionnalités et les performances, ces appareils sont le compagnon idéal pour vos expéditions les plus folles. Et pour ne rien gâcher, ils bénéficient en ce moment d’une offre promotionnelle à ne pas laisser passer !

Cyber X Pro et le Cyber X – Des smartphones taillés pour l’aventure

Le HOTWAV Cyber X Pro et le Cyber X sont équipés d’une impressionnante certification IP69K et MIL-STD-G810, garantissant leur résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs. Ils intègrent également un processeur Helio G99, jusqu’à 12 Go de RAM et un écran InCell de 6,78″ pour vous offrir une expérience utilisateur inégalée.

La qualité de leur appareil photo n’est pas en reste, avec une caméra principale de 108 MP pour le Cyber X Pro et de 64 MP pour le Cyber X. Ajoutez à cela une batterie longue durée de 12000 mAh et vous obtenez des smartphones d’exception.

Profitez de l’offre promotionnelle sur AliExpress

Du 12 au 18 juin 2023, vous pourrez profiter d’une réduction exceptionnelle sur ces deux modèles à l’occasion de leur première vente mondiale sur AliExpress. Le HOTWAV Cyber X Pro, normalement vendu à 249,99 $, sera disponible à 199,99 $, et le Cyber X, initialement à 199,99 $, tombera à 169,99 $.

Et pour encore plus d’économies, n’oubliez pas d’utiliser le code promotionnel exclusif X73OSP8HJ265 (10 $) lors de votre achat!

Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir un smartphone robuste et performant à un prix attractif. Partagez cette offre avec vos amis et laissez-vous tenter par l’expérience HOTWAV!